Вакансии открыты: каких профессионалов не хватает в Севастополе

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В севастопольской системе здравоохранения ощутимо не хватает врачей и младшего персонала. Множество вакансий в городе есть для представителей рабочих профессий. Востребованы специалисты в сфере IT, продаж и других направлениях. Такие данные озвучивают специалисты городского Центра занятости. Пандемия коронавируса не слишком ударила по рынку труда нашего региона, но привела к интересным изменениям.

Длительная пандемия коронавируса внесла изменения в жизнь многих и в целом сильно подорвала мировую экономику. Не исключением стала и Россия, которая, однако, сравнительно быстро вышла из режима чрезвычайной эпидемической ситуации. Людям по всей стране приходилось закрывать бизнес, тысячи потеряли рабочие места и были вынуждены искать новую работу, оставаясь без заработка. В Севастополе жёсткие ограничительные меры продлились не так долго. Это позволило пройти через сложный период с наименьшими потерями, утверждают специалисты.

ОЛЬГА ЯРМАК, заведующая кафедрой социальных коммуникаций Севастопольского государственного университета:

«Уровень заработка упал. С другой стороны, у нас повысились цены. Мы это тоже видим и ощущаем. Соотношение наших доходов и расходов стало несколько иным, чем было год-полтора назад. Но эта ситуация не может напрямую повлиять на изменения рынка труда. На изменение рынка труда влияет либо изменение экономики, либо ещё какие-то серьёзные экономические стратегические процессы».

Севастопольский рынок труда удар пандемии выдержал, уверена Ольга Ярмак. Это подтверждают и в Центре занятости Севастополя. В период пандемии в базе учреждения числилось три тысячи вакансий. Сейчас этот показатель вернулся к докоронавирусному: пять тысяч свободных рабочих мест. Структурно рынок труда практически не изменился, говорят в службе занятости.

СВЕТЛАНА РЕНДАК, директор Центра занятости населения Севастополя:

«Как требовались у нас, допустим, медицинские кадры, так они и востребованы. Как требовались у нас специалисты IT-сферы с хорошей заработной платой, так и востребованы. Была у нас всегда необходимость в продавцах, в менеджерах. То есть всё это осталось в базе вакансий и сегодня. Много рабочих профессий, потому что продолжают работать и предприятия, и малые частные фирмы. Поэтому не могу сказать, что резко упал тот или иной спрос. По количеству только может быть».

Тем не менее, пандемия коронавируса обнажила существующие проблемные места на рынке труда и ускорила некоторые процессы. Так, например, эксперты говорят о том, что рынок услуг, оказываемых очно, значительно поредел пока действовали ограничительные меры. Однако предпосылки к этому существовали и ранее, поскольку в какой-то момент предложений в городе оказалось слишком много. Теперь отрасль услуг в Севастополе стала качественнее, ведь удержаться на рынке удалось только тем, кто оказался достаточно профессионален и клиентоориентирован. Пика достигла существующая многие годы проблема с недостатком медицинских работников. Система здравоохранения остро ощутила нехватку не только врачей, но и младшего медицинского персонала.

ОКСАНА ПОДАНЕВА, начальник отдела кадровой работы Департамента здравоохранения Севастополя:

«В настоящее время также не утратил актуальность поиск просто врачей-специалистов, среднего медперсонала – не только для ковидных госпиталей, а также для поликлиник, первичного звена, стационаров. Нам необходимы врачи-терапевты участковые – это проблема – сердечно-сосудистые хирурги, невропатологи, с нефрологами тоже стоит проблема».

В Севастополе идёт строительство медицинского кластера, обновляются и расширяются действующие учреждения здравоохранения. Где же взять такое количество медиков, необходимых нашему быстро развивающемуся городу? Одна из мер – привлечение специалистов из других регионов, которым в Севастополе готовы оказывать всяческую поддержку.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Для нас очень важно привлечь специалистов, чтобы они могли поступить на работу, получить здесь опыт, знания и быть полноценными членами единой команды здравоохранения Севастополя. Чтобы привлекать новых специалистов, есть определённые меры социальной поддержки. В первую очередь, это финансовое стимулирование для переезда в город Севастополь из других регионов, и компенсация стоимости найма жилья».

Квалифицированных кадров не хватает и в рабочих специальностях. В городе требуются токари, сварщики, слесари и многие другие. Люди, которые умеют работать руками, вновь стали крайне востребованы на рынке труда по всей стране. Ведь чтобы стать по-настоящему компетентным специалистом, нужно не только соответствующее образование, но и годы практики. По данным севастопольского Центра занятости, зарабатывать рабочие в нашем городе могут от 25 до 55 тысяч рублей в месяц. Начать свой путь в профессии могут не только молодые ребята, поступающие в колледжи. Существуют бесплатные государственные программы обучения и повышения квалификации.

СВЕТЛАНА РЕНДАК, директор Центра занятости населения Севастополя:

«Проблем с трудоустройством ребят рабочих профессий просто не существует. У нас тоже большой блок есть с обучением. Мы в прошлом году первый раз обучали за последние пять лет электрогазосварщиков, сейчас мы набираем группы электромантёров. Пошли рабочие профессии, а они сегодня стали востребованы».

Помочь с недостатком определённых специалистов в регионе могут и программы, призванные задержать выпускников севастопольских колледжей и вузов в городе: различные стажировки и особые условия для молодых специалистов.

ОЛЬГА ЯРМАК, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Севастопольского государственного университета:

«Когда они здесь учатся, они здесь проходят практику – на наших предприятиях. Они уже приблизительно понимают структуру, они знакомятся, наращивают свои личные связи, профессиональные. Это нужно обязательно делать. Мы таким образом работаем на будущее».

Рынок труда в городе стараются всячески развивать: Центр занятости постоянно представляет всё новые программы и возможности. В открытом доступе находится база вакансий. Директор Центра занятости советует: пугаться низких заработных плат, обозначенных там, не стоит.

СВЕТЛАНА РЕНДАК, директор Центра занятости населения Севастополя:

«Зачастую работодатель бросает минимальную заработную плату. Но когда человек приходит и начинает работать, то доплаты за всевозможные направления деятельности, премии, какие-то выслуги появляются. В любом случае, нужно идти на предприятие, разговаривать с работодателем и видеть тот объём работ, который вам предлагают».

Узнать обо всех возможностях и посмотреть список вакантных рабочих мест можно на сайте севастопольского центра занятости sevtrud.ru и на портале Работа в России по адресу trudvsem.ru, где можно найти вакансии от работодателей со всей страны.

София Драговоз, «Севинформбюро»