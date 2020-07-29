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Вакцина от коронавируса проходит стадию госрегистрации. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в среду.

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ, помощник министра здравоохранения Российской Федерации: «Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром микробиологии и эпидемиологии им. Гамалеи Минздрава России завершаются. Вакцина находится на стадии государственной регистрации».

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ранее сообщал, что созданная центром Гамалеи вакцина от коронавируса может получить регистрационное удостоверение уже в начале августа. Производство разработанной Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вакцины от COVID-19 начнется в сентябре.

По данным оперштаба на 29 июля, в России зарегистрировано 828 990 случаев заболевания коронавирусом нового типа, 13 673 человека скончались.