Вакцинировано более 65% сотрудников крымских санаториев

Более 11 тыс. работников отелей и санаториев по всему Крыму получили прививку централизованным способом, передает пресс-служба Минкурортов РК.

В Крыму на 35% исполнен план вакцинации «Темпы вакцинации санаторно-курортных предприятий, оказывающих лечение значительно усилены, ровно, как и другие объекты размещения. Мы получаем ежедневно до пяти заявок на централизованную вакцинацию, и организовываем ее совместно с Минздравом РК», — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Также, сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно, в поликлиниках по месту жительства.