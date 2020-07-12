Вакцину от COVID-19 могут начать использовать уже зимой – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Если испытания российской вакцины успешно пройдут все этапы, то ее могут начать использовать, теоретически, уже зимой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал биолог, доцент КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Оберемок.

Ранее стало известно, что в России 15 июля выпишут первую группу добровольцев, на которых испытывали вакцину от COVID-19. Ее начал разрабатывать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в конце июня.

По словам доцента, не стоит спешить с выводом вакцины на рынок, так как речь идет о безопасности людей.

«Когда вакцину разрабатывают слишком быстро, остается много рисков. Кроме этого, прививка от коронавируса будет постоянно меняться, так как штамм вируса нестабилен. Скорее всего, что формулу вакцины буду менять каждый год», — пояснил специалист.

Он предположил, что если все сложится, предлагать вакцинацию будут тем группам населения, которые находятся в группе риска – пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

«Мир взбудоражен. Мы все смотрим на эту вакцину с большой надеждой и ожиданием того, что скоро что-то переменится. Но важно не торопиться, и сделать прививку, которая поможет, а не навредит. Если сейчас идут испытания, и они успешные, теоретически к зиме, наверное, она должна появиться», — сказал Оберемок.

Биолог напомнил, что испытания на добровольцах уже успешно прошли в США и Великобритании, однако массовых препаратов еще нет.

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«Говорить о вакцине сейчас – это прогностическая область, будущее время, а его очень сложно предсказывать», — заключил эксперт.

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