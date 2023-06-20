Валерий Николаевич Шнякин — биография экс политика и бизнесмена

Валерий Николаевич Шнякин — российский политик и бизнесмен. Родился 5 июня 1951 в городе Чимкент (Казахстан).

Служба

В 1971 году начал проходить службу в вооруженных силах СССР. Тогда же стал проходить обучение в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом командном училище. Окончил обучение в 1975 году.

В 1985 году окончил Военную академию имени Михаила Васильевича Фрунзе. После окончания академии, Валерия Шнякин продолжил службу в Первом главном управлении КГБ СССР.

В 1988 году окончил Академию внешней разведки имени Юрия Владимировича Андропова. Также пребывал в составе ограниченного контингента войск СССР, которые были расположены в Афганистане.

В 1988 году посещал США, Техас, где в составе группы из 10 человек участвовал в программе реализации ДРСМД (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, IRNFT). Там Валерий Шнякин наблюдал за уничтожением ракет США средней и меньшей дальности, пребывая в качестве контролирующего.

Политическая деятельность

В 2001 году впервые занялся политической карьерой. Начал работать на руководящих должностях в ЕврАзЭС (Евразийском экономическом сообществе). Среди прочего Валерий Николаевич занимал такие должности, как: управляющий делами секретариата интеграционного комитета, руководитель департамента управления делами и т. д.

Когда главу ЕврАзЭС Григория Алексеевича Рапоту перевели на должность полпреда президента в Южном федеральном округе в 2007 году, Валерий Николаевич, спустя месяц, был назначен его заместителем.

В 2008 году снова становится заместителем Григория Алексеевича Рапоты, который на тот момент являлся полпредом в Приволжском федеральном округе.

В 2010 году по распоряжению губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, кандидатура Валерия Шнякина была подана на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области с целью наделения полномочиями в Совете Федерации Российской Федерации. Законодатели поддержали кандидатуру Валерия Шнякина, и он стал челном Совета Федерации.

В Совете Федерации Валерий Николаевич Шнякин сначала был членом комитета по международным делам, затем заместителем председателя комитета, позже членом комитета по обороне и безопасности, и членом комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества.

В 2012 году Валерий Шнякин путем махинаций продал служебную квартиру в Нижнем Новгороде площадью 97.5 кв. м. Новой владелицей стала дочь В. Шнякина Екатерина Смирнова. Жилье ему выдали в 2007 году в связи с назначением на должность заместителя полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В. Шнякин нарушил закон № 1541-1, приватизировав служебное жилье. Кадастровая стоимость квартиры превышала 5 млн рублей. Рыночная более 20 млн рублей.

В 2014 году Валерий Николаевич сложил полномочия члена Совета Федерации в связи с истечением их срока.

В том же году экс-сенатор возглавил экспертно-координационный совет по таможенной политике при ФТС России.

Также в 2014 году Валерий Николаевич Шнякин становится советником Государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии. Пребывает в этой должности вплоть до 2016 года.

Фигурант расследований и уголовных дел

В 2015 году в отношении В. Шнякина было возбуждено уголовное дело под номером 11701220001000172. Поводом послужили материалы проверки КУСП №27572. Причина: незаконное присвоение государственного имущества, выделенного в служебных целях.

В 2017 году Валерий Шнякин становится вице-президентом фонда «Правовое государство» и вице-президентом Столыпинского клуба.

В 2018 году становится членом совета директоров в компании LegalArt с генеральным директором Смирновым Олегом Вячеславовичем, зятем В. Шнякина. Официально компания позиционируется, как юридическая, призванная помогать клиентам отстаивать интересы в органах власти, защищать корпоративные и интеллектуальные права. На деле,

«Лигал Арт» неоднократно становилась объектом журналистских расследований, как компания использующаяся В. Шнякиным для «отмывания» «грязных» денег, полученных у бизнесменов благодаря вымогательству «долгов» через «оборотней в погонах» и за услуги решения проблем через связи с чиновниками.

В 2019 году стал объектом очередного расследования журналистов. Уличен в сокрытии реального дохода в период с 2007 по 2012 годы.

В 2022 попал сразу в несколько громких скандалов.

В первом квартале 2022 года журналисты выяснили, что В. Шнякин помогал своему зятю Олегу Смирнову получать государственные контракты для строительной компании «Ямалспецстрой», которая была учреждена последним в 2012 году. Компания не выполнила своих обязательств и начала процедуру банкротства. Более 300 млн рублей «зависли в воздухе». В процессе судебных разбирательств выяснилось, что компенсировать ущерб, нанесенный кредиторам и государству, нечем.

В третьем квартале 2022 года стал фигурантом громкого журналистского расследования. Как выяснилось, семья Шнякиных-Смирновых имеет во владении участки в Ватутинках (охраняемый коттеджный поселок «Витязь»), что в Новомосковском административном округе Москвы. Общая площадь имущества составляет 6674 кв. м. На участках расположены коттеджи и служебные здания. Также на членов семьи зарегистрированы люксовые автомобили, а дочь Валерия Шнякина, Екатерина Смирнова, является собственницей квартиры площадью 83 кв. м. в центре Москвы. Общая стоимость имущества составляет около 200 млн рублей. В декларациях подобных доходов, как и способа их получения, указано не было.

В четвертом квартале 2022 года в Западной прессе появилось очередное расследование, где выяснилось, что Валерий Шнякин через кипрский банковский счет своего зятя Олега Смирнова, получил выплату в размере 160 тыс. евро. Журналисты установили, что источником выплат была оффшорная компания Eden Springs & Law Chambers. Благодаря утечке The Pandora Papers, расследователям удалось установить, что данная компания связана с FloLive. Последняя имеет непосредственное отношение к Circles, которую связывают с NSO Group Technologies. Сложная цепочка была призвана скрыть происхождение и суть финансовых транзакций, замаскировав их под легальные юридические услуги «Лигал Арт», но журналисты выяснили, что В. Шнякин продавал конфиденциальные сведения о российских чиновниках из высшего эшелона власти и бизнесменах, которые могли быть полезны израильской разведке. В частности, это касалось телефонных номеров, переписки и т. д.

На июнь 2023 года Валерий Шнякин официально является пенсионером и не ведет никакой политической деятельности.