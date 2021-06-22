Вандалы не оставляют в покое арт-объект у «Динопарка»

Фото: ForPost

В районе «Динопарка», на месте древней усадьбы хоры Херсонеса, восстановленной силами движения «Севпарки» и неравнодушных горожан, снова украли с карты-визуализации макет домика жителя полиса. Алексей Петров, который безвозмездно ради популяризации истории и культуры создаёт для нашего города эти арт-объекты, будет в 7-й раз создавать домик, пишет новостной портал ForPost.

Любитель истории и активист «Севпарков» рассказал: предыдущий домик херсонесита продержался всего два дня, но это его не останавливает.

«Они воруют и воруют — а я буду дальше их печатать», — высказал твёрдую позицию Алексей Петров.

Сначала макет усадьбы создаётся в виде трёхмерной модели в программе 3ds Max. Затем в дело вступает 3D-принтер – требуется около 8 часов, чтобы распечатать такой небольшой объект. Но самый трудоёмкий процесс – дальше.

«Около 4 часов требуется, чтобы покрасить домик в стилистике, соответствующей и стенду, и времени древнего Херсонеса», — рассказал Алексей Петров.

Модель усадьбы разделена на две части. Основание прикрепляется к стенду на бетон, и уже к нему приклеивается сам домик. После шести украденных с карты моделей активист «Севпарков» пришёл к выводу: усадьбы получаются слишком заметными, поэтому новую версию, вероятно, придётся незначительно видоизменить, чтобы сделать менее привлекательной для бессовестных «коллекционеров».

Арт-объект установили на территории старинной разрушенной усадьбы, относившейся к хоре Херсонеса, в 2018 году. По задумке, во время экскурсии или прогулки все желающие могут подойти к макету и увидеть, как территория надела соотносится с маленькой усадьбой.

Первый макет сделали из архитектурного бетона, это была цельная конструкция. Но ещё тогда у авторов проекта возникли опасения по поводу его сохранности, поэтому они подготовили 3D-модель усадьбы, по которой её в будущем можно было восстановить.

Активисты общественного движения «Севпарки» просят власти обратить внимание на неоднократные факты вандализма и хулиганства на территории культурного пространства, а также говорят о необходимости установки поблизости видеокамеры.