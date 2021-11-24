Вандалы разгромили туалет в ялтинском городском Пионерском парке

Неизвестные вандалы разгромили туалет в недавно реконструированном ялтинском городском Пионерском парке. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.

Вандалы испортили краской новую тротуарную плитку в Симферополе «Вчера вечером неизвестные с непонятной целью разгромили туалет в Пионерском парке. Полегчало кому-то?», – спросила градональница.

Она подчеркнула, что власти города уже привыкли к разрисованным стенам и конструкциям в парке и регулярно их красят и очищают. Однако такое «искусство», заявила Павленко, «познаем не так часто».