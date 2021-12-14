Вандалы вноса разрисовали конструкции в Пионерском парке Ялты

В Пионерском парке Ялты малолетние вандалы снова разрисовали конструкции. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

Сотрудники МВД выяснили, кто разнес унитаз в ялтинском общественном туалете «Только восстановили разбитый унитаз, взорванный петардами подростков, отмыли и починили конструкции. И вот «опять двадцать пять», – написала она в своем Telegram-канале.

Павленко подчеркнула, что судя по видеозаписи, инцидент произошел в 4:40. В связи с этим она выразила недоумение по поводу нахождения подростков в парке без присмотра в это время.