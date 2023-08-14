Описание приготовления:

Приготовьте с утра красочное мороженое с незатейливым рисунком и порадуйте к обеду своих родных, друзей охлаждающим десертом. Он будет очень актуален в летнее время, поэтому готовьте сразу несколько порций.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Десерты / Мороженое

Состав / Ингредиенты:

Сливки 33-35% 200 Миллилитров

Какао 1 Ст. ложка

Шоколад 2 Ст. ложки (натертый)

Сахар 3 Ст. ложки

Лимонный сок 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

383 ккал

Калорийность

3 г

Белки

27 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ванильно-шоколадное мороженое»

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретайте сливки жирностью выше 33%, чтобы они отлично взбились. Шоколад можно использовать любой.

Влейте охлажденные сливки в чашу блендера или миксера, кухонного комбайна. Взбейте с сахаром примерно 4-5 минут на самой высокой скорости. Затем вмешайте лимонный сок.

Выложите половину сливочного крема в глубокую емкость. В оставшуюся половину вмешайте какао и тертый шоколад. Чем насыщеннее цвет у какао-порошка, тем красочнее будет приготовленное мороженое. Выложите шоколадную массу в емкость к сливочной и слегка перемешайте.

Приготовленную сладкую массу выложите в силиконовую форму для мороженого и вставьте в нее деревянные палочки. Поместите форму в морозилку на 3-4 часа до полного застывания сладкой массы.

Выложите аппетитное застывшее мороженое из формы на тарелку или доску и подайте к столу охлажденным!