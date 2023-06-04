Вареная аджика на зиму – это интересное пикантное угощение для вашего домашнего стола. Готовый продукт можно подавать в качестве соуса к мясным, рыбным блюдам или добавлять в различные обеденные блюда, в том числе супы. Для заготовки используйте проверенную кулинарную идею из семи рецептов с пошаговыми фотографиями.

Вареная аджика из помидоров с чесноком на зиму

Вареная аджика из помидоров с чесноком на зиму порадует вас своей пикантностью, сочностью и удивительным ароматом. Отличное дополнение к мясным или рыбным блюдам. Для заготовки овощного соуса используйте проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Ингредиенты –+2.5 л.

Помидоры 3 кг

Чеснок 130 гр.

Перец болгарский 1 кг

Перец чили 90 гр.

Соль 100 гр.

Сахар-песок 150 гр.

Уксус яблочный 6% 150 мл.

Шаги 100 мин.

Приступаем к заготовке вареной аджики из помидоров на зиму с чесноком. Очищаем зубчики чеснока. Промываем острые перцы, срезаем с них хвостики. Болгарские перцы очищаем от семян, разделываем на части. Помидоры промываем и разделываем на части. Прокручиваем все ингредиенты через мясорубку и отправляем в большую кастрюлю. Рекомендуется использовать эмалированную посуду или посуду с толстым дном. Доводим массу до кипения. Даем покипеть, пока не уйдет вся пена. Дополняем солью с сахаром. Вливаем яблочный уксус. Даем покипеть еще пару минут. Выключаем огонь и разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закатываем наполненные банки, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть. Вареная аджика из помидоров с чесноком на зиму готова. Убирайте на хранение!

Вареная аджика с перцем на зиму

Вареная аджика с перцем на зиму – это пикантный и интересный продукт, который каждый сможет заготовить в домашних условиях. Готовое овощное угощение выйдет сочным и аппетитным. Можно подавать к горячим гарнирам, мясным блюдам или просто намазывать на хлеб.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Чеснок – 200 гр.

Перец острый стручковый – 2 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Уксус 9% – 25 мл.

Сахар – 100 гр.

Соль – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество продуктов для заготовки вареной аджики с перцем на зиму.

Шаг 2. Чеснок делим на зубчики. Для быстрой очистки можно залить их кипятком на несколько секунд и сразу слить воду.

Шаг 3. Снимаем шелуху с чеснока.

Шаг 4. Промываем помидоры и ошпариваем их.

Шаг 5. Охлаждаем овощ и снимаем с него кожуру.

Шаг 6. Очищаем болгарские перцы от семян и режем на части.

Шаг 7. Через мясорубку прокручиваем очищенные помидоры, болгарские и острые перцы.

Шаг 8. Дополняем массу солью, сахаром и растительным маслом. Перемешиваем и томим на небольшом огне около 1-2 часов. Томим до получения густой массы.

Шаг 9. Выкладываем сюда измельченный чеснок и выливаем уксус. Варим еще три минуты и убираем с огня. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, укутываем в плед и даем полностью остыть.

Шаг 10. Вареная аджика с перцем на зиму готова. Убирайте на хранение.

Вареная аджика с яблоками на зиму

Вареная аджика с яблоками на зиму отличается особой сочностью и оригинальностью. Такой соус порадует вас насыщенным вкусом с пикантными нотками. Приготовить его на длительное хранение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Перец болгарский – 1,5 кг.

Яблоко – 0,5 кг.

Чеснок – 3 головки.

Перец чили – 5 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем заготовку вареной аджики с яблоками на зиму. Очищаем болгарские перцы от семян и делим их на части.

Шаг 2. Промываем помидоры и разделяем их на части.

Шаг 3. Зубчики чеснока очищаем от шелухи.

Шаг 4. Разделываем яблоки, аккуратно удаляя сердцевину.

Шаг 5. Подготовленные овощи и яблоки и прокручиваем через мясорубку. Выливаем массу в кастрюлю с толстым дном, дополняем солью и сахаром. Варим 30 минут при слабом кипении.

Шаг 6. Горячую массу разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Вареная аджика с яблоками на зиму готова. Храните в прохладном помещении.

Вареная аджика с морковью на зиму

Вареная аджика с морковью на зиму – это интересная кулинарная идея, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Такое угощение ярко дополнит ваш домашний стол. Подавайте к горячим блюдам или используйте для различных закусок. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг.

Морковь – 1 кг.

Яблоко – 1 кг.

Перец болгарский – 1 кг.

Перец чили – 5 шт.

Чеснок – 0,5 кг.

Масло растительное – 2 ст.

Соль – 2 ст.л.

Уксусная эссенция 70% – 2,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Попробуйте приготовить вареную аджику с морковью на зиму. Промываем овощи. Помидоры измельчаем или прокручиваем через мясорубку, отправляем в большую кастрюлю.

Шаг 2. Два вида перца также прокручиваем через мясорубку. Массу выкладываем к помидорам.

Шаг 3. Очищаем яблоки и также измельчаем их.

Шаг 4. Прокручиваем через мясорубку очищенную морковь. Все овощи соединяем в кастрюле и варим на медленном огне 2,5 часа, периодически помешивая.

Шаг 5. За 10 минут до окончания готовки добавляем измельченный чеснок.

Шаг 6. Также вливаем уксус, растительное масло, добавляем соль. Перемешиваем содержимое. Массу разливаем по стерилизованным банкам, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Вареная аджика с морковью на зиму готова. Убирайте на хранение!

Аджика с хреном на зиму с варкой

Аджика с хреном на зиму с варкой – это пикантный, ароматный и интересный продукт, который каждый сможет заготовить в домашних условиях. Готовое угощение выйдет сочным и аппетитным. Можно подавать к горячим гарнирам, мясным, рыбным блюдам или просто намазывать на черный хлеб.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Перец болгарский – 0,5 кг.

Перец острый стручковый – 5 шт.

Чеснок – 100 гр.

Корень хрена – 0,5 кг.

Яблоко – 2 шт.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 100 гр.

Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все ингредиенты для приготовления аджики с хреном на зиму с варкой. Промываем и очищаем овощи.

Шаг 2. Помидоры делим на части и прокручиваем через мясорубку.

Шаг 3. Очищаем болгарские перцы от семян, их также пропускаем через мясорубку.

Шаг 4. Также в овощную массу отправляем измельченные острые перцы.

Шаг 5. Выкладываем сюда измельченные яблоки.

Шаг 6. Перемалываем корень хрена и полученную массу отправляем в кастрюлю с остальными овощами.

Шаг 7. Дополняем содержимое солью и сахаром. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 8. Кипятим заготовку и варим около 25 минут, периодически помешивая.

Шаг 9. В конце готовки вливаем в массу уксус и добавляем измельченный чеснок. Перемешиваем, провариваем еще 5 минут и выключаем плиту.

Шаг 10. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, закрываем крышками и оставляем до полного остывания.

Шаг 11. Аджика с хреном на зиму с варкой готова. Убирайте на хранение!

Аджика без уксуса с варкой на зиму

Аджика без уксуса с варкой на зиму отличается особой сочностью и нежностью. Такой соус порадует вас насыщенным вкусом с пикантными нотками. Приготовить продукт на длительное хранение можно без уксуса. Для этого используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Яблоко – 1 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 головки.

Перец острый стручковый – 1 шт.

Масло растительное – 0,5 ст.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления аджики без уксуса с варкой на зиму первым делом промываем помидоры и измельчаем их любым удобным способом.

Шаг 2. Делим яблоки на дольки, удаляя сердцевину. На кусочки разделываем болгарские перцы.

Шаг 3. Прокручиваем яблоки и перцы через мясорубку. Также поступаем и с репчатым луком.

Шаг 4. Измельчаем чеснок и острые перцы.

Шаг 5. Все подготовленные ингредиенты соединяем в кастрюле, дополняем их растительном маслом и солью. Ставим на огонь и варим 30 минут после закипания.

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 7. Закрываем крышками и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Аджика без уксуса с варкой на зиму готова. Можно уносить на хранение!

Острая аджика с варкой на зиму

Острая аджика с варкой на зиму – это аппетитная кулинарная идея, которая разнообразит полки вашей кладовой. Такое угощение можно подавать к горячим гарнирам или другим блюдам. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 1,2 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,5 кг.

Перец болгарский – 3 кг.

Перец чили – 3 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок – 1 ст.

Сахар – 1 ст.

Уксус 9% – 1 ст.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем необходимые ингредиенты для заготовки острой аджики с варкой на зиму.

Шаг 2. Промываем овощи. Помидоры, болгарские и острые перцы делим на крупные части.

Шаг 3. Прокручиваем ингредиенты через мясорубку. Также измельчаем чеснок и зелень.

Шаг 4. В большой кастрюле соединяем массу из помидоров и сладкого перца. Доводим до кипения и варим 20 минут на слабом огне. Постоянно помешиваем, чтобы овощная смесь не пригорела.

Шаг 5. Добавляем сюда сахар, соль, уксус и растительное масло. Перемешиваем, повторно кипятим и варим около 10-15 минут.

Шаг 6. Выкладываем сюда измельченный чеснок и острый перец. Перемешиваем и томим еще 10 минут.

Шаг 7. После добавляем зелень. Готовим 10 минут и убираем с огня.

Шаг 8. Стерилизуем банки любым подходящим для вас способом. Кипятим крышки.

Шаг 9. Наполняем банки горячей заготовкой.

Шаг 10. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть в таком положении.

Шаг 11. Острая аджика с варкой на зиму готова. Убирайте на хранение.