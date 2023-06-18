Описание приготовления:

Готовится такое варенье очень просто. Мягкие и перезрелые абрикосы не подойдут, старайтесь брать тверденькие и плотные, без гнили и червоточин. Из указанного количества сахара и абрикосов получается 4 баночки объемом 500 мл.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 1,5 Килограмма (чистый вес без косточек)

Сахар 1,2 Килограмма

Количество порций 20

Калорийность

201 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из абрикосов дольками "Янтарное"»

Для приготовления варенья возьмите абрикосы и сахар.

Абрикосы помойте, разрежьте на две дольки и удалите косточки.

В кастрюлю с толстым дном выложите слоями дольки абрикосов и сахар.

Дайте абрикосам пустить сок. На это может потребоваться 7-12 часов, в зависимости от сочности фруктов. Если весь сахар хорошо растворится в соке, но немного останется сверху, можно приступать к приготовлению варенья.

Поставьте кастрюлю с абрикосами в сиропе на плиту. Доведите до кипения, огонь убавьте и готовьте варенье 10-15 минут. После снимите пену. Дайте варенью постоять 4-5 часов.

Затем опять доведите до кипения и варите 10-15 минут. Готовое варенье разложите в стерилизованные баночки и закатайте крышками. Храните в прохладной кладовке.

Варенье из абрикосов дольками "Янтарное" готово. Подавайте на десерт.