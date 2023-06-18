Описание приготовления:
Готовится такое варенье очень просто. Мягкие и перезрелые абрикосы не подойдут, старайтесь брать тверденькие и плотные, без гнили и червоточин. Из указанного количества сахара и абрикосов получается 4 баночки объемом 500 мл.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 1,5 Килограмма (чистый вес без косточек)
- Сахар 1,2 Килограмма
Количество порций 20
Калорийность
201 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из абрикосов дольками "Янтарное"»
Для приготовления варенья возьмите абрикосы и сахар.
Абрикосы помойте, разрежьте на две дольки и удалите косточки.
В кастрюлю с толстым дном выложите слоями дольки абрикосов и сахар.
Дайте абрикосам пустить сок. На это может потребоваться 7-12 часов, в зависимости от сочности фруктов. Если весь сахар хорошо растворится в соке, но немного останется сверху, можно приступать к приготовлению варенья.
Поставьте кастрюлю с абрикосами в сиропе на плиту. Доведите до кипения, огонь убавьте и готовьте варенье 10-15 минут. После снимите пену. Дайте варенью постоять 4-5 часов.
Затем опять доведите до кипения и варите 10-15 минут. Готовое варенье разложите в стерилизованные баночки и закатайте крышками. Храните в прохладной кладовке.
Варенье из абрикосов дольками "Янтарное" готово. Подавайте на десерт.