Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из абрикосов с кедровыми орешками. Абрикосы лучше выбирать плотные, чтобы они меньше разваривались и лучше сохранили форму в варенье. По желанию для аромата можно добавить палочку корицы. Орешки пропитываются абрикосовым сиропом, варенье получается ароматным, сладким и душистым.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Абрикосы 250 Грамм (вес без косточек)

Сахар 125 Грамм

Орехи кедровые 25 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

194 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из абрикосов с кедровыми орешками»

Подготовьте все ингредиенты.

Абрикосы помойте, разрежьте пополам. Удалите косточки.

Смешайте абрикосы с сахаром, оставьте на 1 час, чтобы они пустили сок.

Кедровые орехи слегка подсушите в сухой сковороде.

Переложите абрикосы в кастрюлю или ковшик с толстым дном. Доведите до кипения и варите на минимальном огне 10 минут.

Добавьте кедровые орехи, проварите еще 5 минут.

Переложите горячее варенье в чистую стерилизованную баночку и закрутите крышкой.

Варенье из абрикосов с кедровыми орешками готово!