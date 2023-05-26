Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из абрикосов с кедровыми орешками. Абрикосы лучше выбирать плотные, чтобы они меньше разваривались и лучше сохранили форму в варенье. По желанию для аромата можно добавить палочку корицы. Орешки пропитываются абрикосовым сиропом, варенье получается ароматным, сладким и душистым.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Абрикосы 250 Грамм (вес без косточек)
- Сахар 125 Грамм
- Орехи кедровые 25 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
194 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из абрикосов с кедровыми орешками»
Подготовьте все ингредиенты.
Абрикосы помойте, разрежьте пополам. Удалите косточки.
Смешайте абрикосы с сахаром, оставьте на 1 час, чтобы они пустили сок.
Кедровые орехи слегка подсушите в сухой сковороде.
Переложите абрикосы в кастрюлю или ковшик с толстым дном. Доведите до кипения и варите на минимальном огне 10 минут.
Добавьте кедровые орехи, проварите еще 5 минут.
Переложите горячее варенье в чистую стерилизованную баночку и закрутите крышкой.
Варенье из абрикосов с кедровыми орешками готово!