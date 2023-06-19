Варенье из абрикосов с медом

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Описание приготовления:

Абрикосовое варенье — одно из самых моих любимых. Янтарные, ароматные дольки в сиропе не оставят равнодушными даже не очень больших сладкоежек. Приготовьте такое варенье и зимой у вас будет частица летнего солнца и тепла в доме. Из указанных ингредиентов получается 3 баночки объемом по 500 мл.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Абрикос 1,5 Килограмма (чистый вес без косточек)
  • Сахар 1,2 Килограмма
  • Мед 150 Грамм
  • Лимонная кислота 1 Чайная ложка

Количество порций 20

Калорийность

208 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из абрикосов с медом»

Варенье из абрикосов с медом

Подготовьте все ингредиенты для приготовления варенья из абрикосов с медом.

Варенье из абрикосов с медом

Абрикосы помойте, удалите косточки и разрежьте на дольки.

Варенье из абрикосов с медом

Выложите абрикосы в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием слоями, пересыпая каждый слой сахаром.

Варенье из абрикосов с медом

Таким образом наполните всю кастрюлю.

Варенье из абрикосов с медом

Дайте абрикосам пустить сок.

Варенье из абрикосов с медом

После поставьте на плиту, доведите абрикосы в сиропе до кипения, огонь убавьте и варите 10-15 минут.

Варенье из абрикосов с медом

Снимите пену. Дайте варенью постоять несколько часов до полного охлаждения.

Варенье из абрикосов с медом

Через 4-5 часов снова варите варенье 10-15 минут. Снимите пену, добавьте мед.

Варенье из абрикосов с медом

И лимонную кислоту.

Варенье из абрикосов с медом

Аккуратно перемешайте варенье и варите еще 5 минут.

Варенье из абрикосов с медом

Варенье из абрикосов с медом готово. Приятных вам десертов!

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