Описание приготовления:
Абрикосовое варенье — одно из самых моих любимых. Янтарные, ароматные дольки в сиропе не оставят равнодушными даже не очень больших сладкоежек. Приготовьте такое варенье и зимой у вас будет частица летнего солнца и тепла в доме. Из указанных ингредиентов получается 3 баночки объемом по 500 мл.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 1,5 Килограмма (чистый вес без косточек)
- Сахар 1,2 Килограмма
- Мед 150 Грамм
- Лимонная кислота 1 Чайная ложка
Количество порций 20
Калорийность
208 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из абрикосов с медом»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления варенья из абрикосов с медом.
Абрикосы помойте, удалите косточки и разрежьте на дольки.
Выложите абрикосы в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием слоями, пересыпая каждый слой сахаром.
Таким образом наполните всю кастрюлю.
Дайте абрикосам пустить сок.
После поставьте на плиту, доведите абрикосы в сиропе до кипения, огонь убавьте и варите 10-15 минут.
Снимите пену. Дайте варенью постоять несколько часов до полного охлаждения.
Через 4-5 часов снова варите варенье 10-15 минут. Снимите пену, добавьте мед.
И лимонную кислоту.
Аккуратно перемешайте варенье и варите еще 5 минут.
Варенье из абрикосов с медом готово. Приятных вам десертов!