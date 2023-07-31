Описание приготовления:

Варенье из базилика не получится красочным, но будет чрезвычайно ароматным и пряным. При охлаждении оно еще и слегка зажелируется. Особенно вкусно варенье с различными сырами, паштетами, дипами.

Основной ингредиент: Базилик / Зелень Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Базилик 1 Пучок (крупный)

Вода 350 Миллилитров

Сахар 150 Грамм

Лимонная кислота 2 Щепотки

Пектин 1 Штука (пакетик, 7 грамм)

Количество порций 3

Калорийность

102 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из базилика»

Подготовьте указанные ингредиенты. Базилик можно использовать как красный, так и зеленый.

Промойте базилик в воде и оборвите листочки со стеблей, высыпьте их в казан или ковш с антипригарным дном.

Всыпьте сахарный песок и лимонную кислоту. Ее добавляйте обязательно, чтобы варенье получило легкую кислинку.

Влейте теплую воду и поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.

Проварите все в течение 5-7 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы базилик отдал жидкости свой вкус и аромат.

Процедите все через ситечко и перелейте сироп обратно в емкость. Всыпьте пектин и проварите варенье еще 3-4 минуты. Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте на пару.

Разлейте горячее варенье в банки и закрутите крышки. Остудите при комнатной температуре. Перед подачей переместите банку в холодильник на 1-2 часа, оно слегка загустеет и зажелируется. После этого его можно подавать к столу.