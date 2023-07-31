Описание приготовления:
Варенье из базилика не получится красочным, но будет чрезвычайно ароматным и пряным. При охлаждении оно еще и слегка зажелируется. Особенно вкусно варенье с различными сырами, паштетами, дипами.
Основной ингредиент: Базилик / Зелень Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Базилик 1 Пучок (крупный)
- Вода 350 Миллилитров
- Сахар 150 Грамм
- Лимонная кислота 2 Щепотки
- Пектин 1 Штука (пакетик, 7 грамм)
Количество порций 3
Калорийность
102 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из базилика»
Подготовьте указанные ингредиенты. Базилик можно использовать как красный, так и зеленый.
Промойте базилик в воде и оборвите листочки со стеблей, высыпьте их в казан или ковш с антипригарным дном.
Всыпьте сахарный песок и лимонную кислоту. Ее добавляйте обязательно, чтобы варенье получило легкую кислинку.
Влейте теплую воду и поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.
Проварите все в течение 5-7 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы базилик отдал жидкости свой вкус и аромат.
Процедите все через ситечко и перелейте сироп обратно в емкость. Всыпьте пектин и проварите варенье еще 3-4 минуты. Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте на пару.
Разлейте горячее варенье в банки и закрутите крышки. Остудите при комнатной температуре. Перед подачей переместите банку в холодильник на 1-2 часа, оно слегка загустеет и зажелируется. После этого его можно подавать к столу.