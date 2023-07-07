Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из черешни с агар-агаром. Для аромата в такое варенье можно добавить немного коньяка и палочку корицы, если любите. Варенье получается ароматным, сладким, насыщенным по вкусу. А благодаря агару консистенция варенья напоминает мягкое желе.
Основной ингредиент: Ягоды / Черешня / Агар-агар
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черешня 300 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Агар-агар 1/2 Чайных ложки
- Вода 30 Миллилитров
Количество порций 5
Калорийность
190 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черешни с агар-агаром»
Подготовьте все ингредиенты.
Черешню помойте, обсушите. Оторвите хвостики и удалите косточки.
Засыпьте черешню сахаром, оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре, чтобы она пустила сок.
Переложите черешню в сахарном сиропе в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и на медленном огне варите 20 минут.
Агар-агар разведите в воде.
Влейте разведенный агар-агар, доведите снова до кипения и проварите варенье еще 2 минуты.
Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку. Когда оно остынет, то станет гуще.
Варенье из черешни с агар-агаром готово, приятного вам аппетита!