Варенье из черешни с агар-агаром

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из черешни с агар-агаром. Для аромата в такое варенье можно добавить немного коньяка и палочку корицы, если любите. Варенье получается ароматным, сладким, насыщенным по вкусу. А благодаря агару консистенция варенья напоминает мягкое желе.

Основной ингредиент: Ягоды / Черешня / Агар-агар
Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Черешня 300 Грамм
  • Сахар 200 Грамм
  • Агар-агар 1/2 Чайных ложки
  • Вода 30 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

190 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черешни с агар-агаром»

Варенье из черешни с агар-агаром

Подготовьте все ингредиенты.

Варенье из черешни с агар-агаром

Черешню помойте, обсушите. Оторвите хвостики и удалите косточки.

Варенье из черешни с агар-агаром

Засыпьте черешню сахаром, оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре, чтобы она пустила сок.

Варенье из черешни с агар-агаром

Переложите черешню в сахарном сиропе в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и на медленном огне варите 20 минут.

Варенье из черешни с агар-агаром

Агар-агар разведите в воде.

Варенье из черешни с агар-агаром

Влейте разведенный агар-агар, доведите снова до кипения и проварите варенье еще 2 минуты.

Варенье из черешни с агар-агаром

Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку. Когда оно остынет, то станет гуще.

Варенье из черешни с агар-агаром

Варенье из черешни с агар-агаром готово, приятного вам аппетита!

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