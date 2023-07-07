Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из черешни с миндалем. По желанию в варенье можно добавить палочку корицы и звездочку бадьяна для аромата. Варенье хорошо подойдет для семейного чаепития, подавать его можно к хрустящим тостам или вафлям.

Основной ингредиент: Ягоды / Черешня

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Черешня 250 Грамм

Сахар 210 Грамм

Миндаль 80 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

273 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черешни с миндалем»

Подготовьте все ингредиенты.

Черешню помойте и обсушите. Удалите хвостики и косточки.

Засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы ягода пустила сок и сахар растворился. Периодически перемешивайте, чтобы ускорить процесс.

Миндаль замочите в горячей воде на 10 минут, затем промойте в холодной и очистите от шкурок. Они должны легко сниматься.

Затем подсушите орехи в сковороде до легкого золотистого цвета.

Переложите черешню в сладком сиропе в сотейник. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 10 минут. Пенку снимайте шумовкой.

Аккуратно вытащите ягоды из сиропа и отложите. В сироп добавьте жареный миндаль. Снова доведите до кипения и на медленном огне варите, пока сироп не загустеет. На это уйдет примерно 20-25 минут.

Добавьте черешню обратно в сотейник, проварите все вместе еще 5 минут.

Готовое варенье переложите в чистую стерилизованную баночку.

Варенье из черешни с миндалем готово!