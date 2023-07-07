Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из черешни с миндалем. По желанию в варенье можно добавить палочку корицы и звездочку бадьяна для аромата. Варенье хорошо подойдет для семейного чаепития, подавать его можно к хрустящим тостам или вафлям.
Основной ингредиент: Ягоды / Черешня
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черешня 250 Грамм
- Сахар 210 Грамм
- Миндаль 80 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
273 ккал
Калорийность
3 г
Белки
9 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черешни с миндалем»
Подготовьте все ингредиенты.
Черешню помойте и обсушите. Удалите хвостики и косточки.
Засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы ягода пустила сок и сахар растворился. Периодически перемешивайте, чтобы ускорить процесс.
Миндаль замочите в горячей воде на 10 минут, затем промойте в холодной и очистите от шкурок. Они должны легко сниматься.
Затем подсушите орехи в сковороде до легкого золотистого цвета.
Переложите черешню в сладком сиропе в сотейник. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 10 минут. Пенку снимайте шумовкой.
Аккуратно вытащите ягоды из сиропа и отложите. В сироп добавьте жареный миндаль. Снова доведите до кипения и на медленном огне варите, пока сироп не загустеет. На это уйдет примерно 20-25 минут.
Добавьте черешню обратно в сотейник, проварите все вместе еще 5 минут.
Готовое варенье переложите в чистую стерилизованную баночку.
Варенье из черешни с миндалем готово!