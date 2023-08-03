Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Насыщенный цвет и бархатный вкус выделит это варенье среди остальных сладких заготовок на зиму! Оно идеально для подачи с поджаренными тостами и сливочным маслом, блинами и оладушками.

Основной ингредиент: Ягоды / Брусника / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Брусника 200 Грамм

Черника 200 Грамм

Сахар 120 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

125 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черники и брусники»

Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды переберите, удалите подпорченные.

Всыпьте их в глубокую емкость и залейте холодной водой. Промойте несколько раз и слейте воду.

Пересыпьте ягоды в ковш или кастрюлю с антипригарным дном, добавьте сахарный песок. По желанию можно всыпать немного ванильного сахара.

Проварите варенье примерно 10 минут на умеренном нагреве, потом нагрев выключите и оставьте лакомство остывать примерно на 1 час. После чего снова проварите его 10 минут и снова остудите в течение 1 часа. В последний раз доведите варенье до кипения.

Ошпарьте банку и крышку кипятком или пропарьте в микроволновке, на пару. Выложите в нее горячее варенье и сразу же закупорьте крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре.

Перенесите варенье из черники и брусники в кладовую до зимы.