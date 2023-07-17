Описание приготовления:
Варенье лучше всего хранить в сухом и прохладном месте, без прямых солнечных лучей. С таким вареньем приятно попить чай в кругу семьи или друзей. Если смешать его с газировкой, получится отличный напиток, да и в выпечку в качестве начинки оно прекрасно подойдет.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Черника / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черника 500 Грамм
- Смородина 500 Грамм (черная)
- Сахар 1 Килограмм
Количество порций 1
Калорийность
221 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
54 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черники с черной смородиной»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черники с черной смородиной. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.
Ягоды положите в таз и засыпьте сахаром, оставьте на 8 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Поставьте таз с ягодами и сахаром на медленный огонь и доведите до кипения. Варите варенье, снимая пену, в течение 20 минут. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и плотно закройте. Переверните банки вверх дном и оставьте так до полного остывания. После этого уберите на хранение.
Хороших заготовок.