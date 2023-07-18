Описание приготовления:

Желфикс придает варенью густую структуру и приятную кислинку. Хранится такое варенье в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей. Варенье прекрасно подходит для чаепития, для приготовления кондитерских изделий или в качестве начинки в выпечке.

Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Черника 500 Грамм

Сахар 300 Грамм

Лимон (сок и цедра) 1/2 Штуки

Желфикс 5 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

178 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черники с желфиксом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черники с желфиксом.

Ягоды переберите, сполосните и дайте вод полностью стечь. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном и немного подавите толкушкой, чтобы появился сок.

Тщательно вымойте лимон, срежьте желтую часть и мелко порежьте, выжмите сок. Добавьте цедру и сок к ягодам.

Всыпьте к чернике сахар и перемешайте. Поставьте кастрюлю с черникой на медленный огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне в течение 15 минут, снимая пену и иногда перемешивая.

Смешайте две столовые ложки с желфиксом и добавьте в варенье, перемешайте.

Варите варенье еще 3 минуты и снимите с огня. Разлейте горячее варенье по сухим, стерилизованным банкам и дайте полностью остыть. После этого плотно закройте банки и уберите на хранение.

Хороших заготовок!