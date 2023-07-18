Описание приготовления:
Желфикс придает варенью густую структуру и приятную кислинку. Хранится такое варенье в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей. Варенье прекрасно подходит для чаепития, для приготовления кондитерских изделий или в качестве начинки в выпечке.
Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черника 500 Грамм
- Сахар 300 Грамм
- Лимон (сок и цедра) 1/2 Штуки
- Желфикс 5 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
178 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черники с желфиксом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черники с желфиксом.
Ягоды переберите, сполосните и дайте вод полностью стечь. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном и немного подавите толкушкой, чтобы появился сок.
Тщательно вымойте лимон, срежьте желтую часть и мелко порежьте, выжмите сок. Добавьте цедру и сок к ягодам.
Всыпьте к чернике сахар и перемешайте. Поставьте кастрюлю с черникой на медленный огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне в течение 15 минут, снимая пену и иногда перемешивая.
Смешайте две столовые ложки с желфиксом и добавьте в варенье, перемешайте.
Варите варенье еще 3 минуты и снимите с огня. Разлейте горячее варенье по сухим, стерилизованным банкам и дайте полностью остыть. После этого плотно закройте банки и уберите на хранение.
Хороших заготовок!