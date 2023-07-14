Описание приготовления:
Пектин — это растительный продукт для сгущения жидкостей. Готовится он на основе фруктов, овощей или корнеплодов. Он не только сгущает варенье, но и делает его более полезным. Ведь в нем много полезных веществ. Варенье прекрасно хранится при комнатной температуре в сухом, темном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черника 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Пектин 10 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
222 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
54 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черники с пектином»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черники с пектином.
Ягоды черники переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Положите ягоды в таз.
Добавьте к ягодам сахар и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, снимая пену.
Пектин смешайте две столовых ложки сахара с пектином и всыпьте в варенье, перемешайте.
Варите варенье еще 6-7 минут, перемешивая. Горячее варенье разлейте по сухим, стерилизованным банкам и дайте варенью из черники с пектином полностью остыть. После этого плотно закройте банки и уберите на хранение.
Хороших заготовок!