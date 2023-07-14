Описание приготовления:

Пектин — это растительный продукт для сгущения жидкостей. Готовится он на основе фруктов, овощей или корнеплодов. Он не только сгущает варенье, но и делает его более полезным. Ведь в нем много полезных веществ. Варенье прекрасно хранится при комнатной температуре в сухом, темном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Черника 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Пектин 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

222 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

54 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черники с пектином»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черники с пектином.

Ягоды черники переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Положите ягоды в таз.

Добавьте к ягодам сахар и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, снимая пену.

Пектин смешайте две столовых ложки сахара с пектином и всыпьте в варенье, перемешайте.

Варите варенье еще 6-7 минут, перемешивая. Горячее варенье разлейте по сухим, стерилизованным банкам и дайте варенью из черники с пектином полностью остыть. После этого плотно закройте банки и уберите на хранение.

Хороших заготовок!