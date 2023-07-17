Описание приготовления:

Варенье получается очень ароматным, кисло-сладким и довольно густым. Крыжовник для варенья можно взять любого сорта и любой зрелости. Варенье хорошо хранится в сухом, темном месте, даже при комнатной температуре.

Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Черная смородина 250 Грамм

Крыжовник 125 Грамм

Сахар 400 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

227 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черной смородины и крыжовника»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черной смородины и крыжовника. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Удалите у смородины веточки, а у крыжовника хвостики.

Ягоды выложите в чашу блендера и измельчите не очень сильно. Выложите все в таз для варки варенья.

Всыпьте к ягодам сахар и перемешайте.

Варите варенье на среднем огне в течение 15 минут после закипания. Горячее варенье разлейте по стерилизованным, сухим банкам. Плотно закройте банки и переверните вверх дном, оставьте до полного остывания. После этого переверните банки и уберите на хранение.

Хороших заготовок!