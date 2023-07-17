Описание приготовления:
Варенье получается очень ароматным, кисло-сладким и довольно густым. Крыжовник для варенья можно взять любого сорта и любой зрелости. Варенье хорошо хранится в сухом, темном месте, даже при комнатной температуре.
Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черная смородина 250 Грамм
- Крыжовник 125 Грамм
- Сахар 400 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
227 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
56 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черной смородины и крыжовника»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черной смородины и крыжовника. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Удалите у смородины веточки, а у крыжовника хвостики.
Ягоды выложите в чашу блендера и измельчите не очень сильно. Выложите все в таз для варки варенья.
Всыпьте к ягодам сахар и перемешайте.
Варите варенье на среднем огне в течение 15 минут после закипания. Горячее варенье разлейте по стерилизованным, сухим банкам. Плотно закройте банки и переверните вверх дном, оставьте до полного остывания. После этого переверните банки и уберите на хранение.
Хороших заготовок!