Варенье из голубики на зиму – это очень вкусное лакомство, которое точно разнообразит ваши домашние заготовки. Такое угощение можно подавать к чаю, блинам или оладьям. Лучшие варианты для приготовления ягодного варенья мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из шести простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Густое варенье из голубики на зиму

Густое варенье из голубики на зиму – это вкусное и интересное лакомство для вашего стола. Такой продукт можно подавать к чаю или добавлять в домашнюю выпечку. Чтобы приготовить аппетитное угощение, используйте поверенный рецепт из нашей подборки с фотографиями.

Ингредиенты –+2 л.

Голубика 1 кг

Сахар-песок 1 кг

Шаги 50 мин.

Как заготовить простое варенье из голубики на зиму? Подготовим ягоды, удалив палочки и листочки. Тщательно промываем голубику под холодной водой и даем им высохнуть. В большую кастрюлю всыпаем голубику. Ставим на небольшой огонь и томим, потряхивая содержимое, до выделения сока. Всыпаем сахар и включаем средний огонь. Постоянно помешиваем, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения и варим около 15-20 минут. После убираем пенку. Уменьшаем огонь до минимума и продолжаем варить варенье, периодически помешивая, пока оно не загустеет и не приобретет консистенцию желе. Примерно, 10 минут. Готовое варенье можно проверить на готовность, нанеся небольшое количество на тарелку и дав ему остыть. Если варенье не растекается, значит оно готово. Горячее варенье переливаем в стерильные банки и закрываем крышками. Оставляем настаиваться на несколько часов или ночь. Густое варенье из голубики на зиму готово. Угощение можно хранить в прохладном и сухом месте до одного года.

Варенье-пятиминутка из голубики

Варенье-пятиминутка из голубики – это интересное лакомство, перед которым будет трудно устоять. Такой продукт порадует насыщенным вкусом и ярким ягодным ароматом. Для приготовления угощения на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 12 часов

Время приготовления – 5 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Голубика – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем свежую голубику, удалив палочки и листочки. Тщательно промываем ягоды под холодной водой. Даем им высохнуть.

Шаг 2. Перекладываем голубику в большую миску и добавляем сахар. Хорошенько перемешиваем, чтобы сахар равномерно покрыл все ягоды.

Шаг 3. Оставляем заготовку на ночь для обильного выделения сока.

Шаг 4. Ставим наполненную миску или кастрюлю на огонь.

Шаг 5. Доводим до кипения на небольшом огне и варим после ровно 5 минут. Убираем с плиты.

Шаг 6. Разливаем горячее лакомство по стерилизованным банкам, закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Варенье-пятиминутка из голубики готово. Убирайте на хранение в прохладное место.

Сырое варенье из голубики без варки

Сырое варенье из голубики без варки – это интересное лакомство для вашего домашнего стола. Такой продукт порадует насыщенным вкусом и ароматом. Можно использовать для выпечки и приготовления других рецептов. Для заготовки угощения на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Голубика – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбираем свежую голубику, удалив палочки и листочки. Тщательно промываем ягоды под холодной водой. Даем им высохнуть.

Шаг 2. Перекладываем голубику в большую миску и добавляем сахар. Хорошенько перемешиваем, чтобы сахар равномерно покрыл все ягоды.

Шаг 3. Перекладываем продукты в чашу блендера и измельчаем все до однородного состояния.

Шаг 4. Полученную массу снова отправляем в глубокую посуду. Оставляем на один час и периодически помешиваем.

Шаг 5. Промываем небольшие банки и стерилизуем их любым удобным способом. Можно подержать их над паром или просушить в духовке.

Шаг 6. Перекладываем массу из голубики и сахара в стерильные банки. Закрываем их крышками.

Шаг 7. Сырое варенье из голубики без варки готово. Уносите заготовки на хранение в холодное место. Можно поставить в холодильник.

Варенье из голубики с желатином на зиму

Варенье из голубики с желатином на зиму – это очень вкусное, ароматное и густое лакомство для вашего стола. Такой продукт можно подавать к чаю или добавлять в домашнюю выпечку. Чтобы приготовить аппетитное угощение, используйте поверенный рецепт из нашей подборки с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,7 л.

Ингредиенты:

Голубика – 260 гр.

Сахар – 360 гр.

Вода – 200 мл.

Лимон – 1 шт.

Желатин – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Перебираем голубику, хорошо промываем ее под водой и обсушиваем. Выкладываем ягоды в большую кастрюлю или миску.

Шаг 3. Перекладываем ягоды в кастрюлю, заливаем их водой и ставим на плиту. Медленно доводим содержимое до кипения и после варим около 10 минут.

Шаг 4. Ягодную массу перетираем через сито и отправляем обратно в кастрюлю. Отделяем немного горячего сиропа и растворяем в нем желатин.

Шаг 5. К перетертым ягодам отправляем лимонный сок, лимонную цедру. Всыпаем сахар. Перемешиваем и варим 5 минут после кипения. В конце вмешиваем желатин.

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Варенье из голубики с желатином на зиму готово. Убирайте на хранение в прохладное место!

Варенье из голубики с малиной на зиму

Варенье из голубики с малиной на зиму – это оригинальное лакомство, перед которым будет трудно устоять. Такой продукт порадует насыщенным вкусом и ярким ягодным ароматом. Для приготовления угощения на длительное хранение используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Голубика – 1 кг.

Малина – 1 кг.

Сахар – 1,5 кг.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Килограмм голубики необходимо перебрать, удалив палочки и листочки, а затем тщательно промыть ягоды под холодной водой и дать им высохнуть.

Шаг 2. Также поступаем и с малиной: перебираем, промываем и даем стечь воде.

Шаг 3. Далее оба вида ягод засыпаем указанным количеством сахара и оставляем на несколько часов, слегка помяв толкушкой.

Шаг 4. Ставим кастрюлю на средний огонь и постоянно помешиваем, пока сахар полностью не растворится. Когда сахар растает, увеличиваем огонь до среднего и доводим смесь до кипения.

Шаг 5. Затем уменьшаем огонь до минимума и продолжаем варить варенье, помешивая периодически. Готовим до тех пор, пока оно не загустеет и не приобретет консистенцию желе. Это займет около 20-30 минут.

Шаг 6. Добавляем лимонную кислоту и перемешиваем. Горячее варенье переливаем в стерильные банки и закрываем крышками. Оставляем настаиваться на несколько часов или ночь.

Шаг 7. Варенье из голубики с малиной на зиму готово. Уносите на хранение в прохладное место!

Голубика протертая с сахаром на зиму без варки

Голубика, протертая с сахаром на зиму без варки – это витаминная и очень вкусная заготовка. Такой продукт можно добавлять в выпечку и в другие десерты. Для приготовления ароматного ягодного угощения используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Голубика – 1 кг.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты, отмерим их нужное количество.

Шаг 2. Перебираем голубику, хорошо промываем ее под водой и обсушиваем. Выкладываем ягоды в большую кастрюлю или миску.

Шаг 3. Засыпаем ягоды указанным количеством сахара.

Шаг 4. Потрясываем содержимое кастрюли, чтобы сахар равномерно распределился по ягодам.

Шаг 5. Дальше заготовку перетираем любым удобным способом.

Шаг 6. Быстро и удобно использовать блендер.

Шаг 7. Переливаем заготовку обратно в кастрюлю или глубокую миску. Даем массе настояться, периодически помешивая ложкой.

Шаг 8. Когда все крупинки сахара растворяться, можно разливать лакомство по стерилизованным банкам. Храним заготовки в холодильнике.

Шаг 9. Голубика, протертая с сахаром на зиму без варки готова.