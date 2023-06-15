Варенье из груш с лимоном на зиму – это еще один вариант десертной домашней заготовки, в которой сладкая мякоть груш дополняется кислинкой и ароматом цитрусовых. Такое варенье часто дополняется пряностями: имбирем, корицей и ванилью. Рецепты варенья отличаются пропорцией ингредиентов, а способы готовки подробно указаны в предлагаемой теме.

Прозрачное варенье из груш дольками с лимоном на зиму

Прозрачное варенье из груш дольками с лимоном на зиму готовится способом трехкратной варки с перерывами на остывание и настаивание, что дольки груш делают целыми и прозрачными. В этом рецепте груши сначала настаиваем в лимонном сиропе, а натуральный пектин фруктов делает его достаточно густым.

Груши выбираются зрелые, но с плотной мякотью.

Ингредиенты –+2 л.

Груша 2 кг

Лимон 2 шт.

Сахар-песок 1 кг

Вода 1 ст.

Шаги 12 ч.

Готовку прозрачного варенья из груш с лимоном на зиму начинаем с варки сиропа. В кастрюлю для варки варенья налить стакан чистой воды, насыпать сахар и на небольшом огне при помешивании довести его до полного растворения и кипения. Промыть лимоны и нарезать вместе с кожурой тонкие полукружками. Косточки удалить. В кипящий сироп переложить нарезку лимона и на небольшом огне поварить 5 минут. Выбранные для варенья груши промыть, разрезать пополам, удалить сердцевины с семечками и мякоть нарезать дольками средней толщины. Проваренные лимонные дольки переложить из сиропа на тарелку. Сироп поварить на небольшом огне, чтобы стал более густым. Кастрюлю с лимонным сиропом снять с плиты и переложить в него нарезку груш. Оставить груши в сиропе до полного остывания, периодически аккуратно перемешивая. К остывшим в сиропе грушам переложить лимонные дольки, поварить 5 минут от начала кипения и оставить на 2-4 часа для остывания. Еще два раза повторить варку варенья с перерывом на остывание. Третий и последний раз поварить груши с лимоном уже 10 минут. Приготовленное прозрачное варенье из груш дольками с лимоном на зиму разлить по сухим стерильным банкам, герметично закупорить, полностью остудить и переставить в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Варенье из груш с лимоном и корицей

Варенье из груш с лимоном и корицей готовится методом однократной варки в течение 40 минут и будет у вас как ароматным десертом к чаю, так и вкусной начинкой к домашней выпечке. В этом рецепте добавляем молотую корицу сразу в начале варки.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Груши – 2 кг.

Лимон – 1 шт.

Сахар – 1 кг.

Корица – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить ингредиенты для варенья, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Груши промыть, обсушить салфеткой и нарезать небольшими кусочками, удалив семенные коробочки. Сразу переложить их в кастрюлю для варки варенья.

Шаг 3. Лимон хорошо промыть, мелко нарезать и добавить к грушам. Можно просто отжать лимонный сок, но это по желанию хозяйки.

Шаг 4. Насыпать к грушевой нарезке молотую корицу.

Шаг 5. Затем засыпать груши сахаром и оставить на час, чтобы они дали свой сок. За это время кастрюлю несколько раз встряхнуть для равномерного распределения сахара.

Шаг 6. На среднем огне варенье довести до кипения и поварить его уже на небольшом огне и при помешивании в течение 40 минут.

Шаг 7. Горячее варенье разложить по стерильным банкам. Грушевые заготовки не отличаются хорошим хранением, поэтому варенье лучше простерилизовать по общим правилам в течение 20 минут.

Шаг 8. Приготовленное варенье из груш с лимоном и корицей герметично закрыть крышками, полностью остудить и отправить на хранение в подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Грушевое варенье с лимоном и апельсином

Грушевое варенье с лимоном и апельсином отличается особым ароматом и вкусом. Цитрусовые фрукты добавляются или нарезанными дольками, или измельченными блендером. В этом рецепте готовим варенье с нарезкой мякоти и цедры апельсина, а мякоть лимона заменим соком. Варим десерт трехкратно с перерывами на остывание, что сделает варенье фрактурным, с целыми дольками груш, густым и красивого янтарного цвета, а цедра апельсина будет подобной цукатам.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фрукты для варенья хорошо промыть и салфеткой убрать лишнюю воду.

Шаг 2. Груши разрезать на продольные ломтики толщиною до 0,5 см, удалив середину с семенами.

Шаг 3. Острым ножом с апельсина аккуратно снять цедру и нарезать узкими полосками.

Шаг 4. Любым способом отжать сок лимона. Мякоть апельсина нарезать крупными кусочками, удалив белые прослойки.

Шаг 5. Нарезку фруктов с соком лимона поместить в посуду для варки варенья, засыпать нужным количеством сахара и оставить при комнатной температуре на 12 часов. Если груши у вас сладкие, то сахара можно взять меньше, но не менее 800 гр. на 1 кг груш.

Шаг 6. За этот период времени фрукты дадут много сока и сахар растворится полностью.

Шаг 7. Варенье на среднем огне довести до кипения и поварить 15 минут. Огонь выключить и оставить варенье на 4 часа для остывания. Процесс варки с перерывом на остывание повторить еще 2 раза.

Шаг 8. Приготовленное грушевое варенье с лимоном и апельсином разложить по сухим стерильным банкам, оставив немного для дегустации, герметично закупорить, полностью остудить и переставить на хранение в любое затемненное место. Удачных и вкусных заготовок!

Варенье из груш с лимоном и имбирем

Варенье из груш с лимоном и имбирем, хотя отношение к этой пряности разное, будет у вас ароматным десертом со свежестью имбиря и приятной кислинкой цитруса. В этом рецепте важно правильно выполнить пропорцию ингредиентов. Готовим варенье способом настаивания груш с сахаром и однократной варкой.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Лимон – 120 гр.

Имбирь – 60 гр.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Груши промыть, очистить от кожуры, нарезать тонкими дольками и взвесить, чтобы был 1 килограмм.

Шаг 2. Лимон тщательно промыть.

Шаг 3. Имбирь очистить от кожуры и разделить примерно пополам.

Шаг 4. Половину имбиря мелко нарезать, а вторую половину положить в чашу блендера.

Шаг 5. Измельчить имбирь на мелкую стружку. Можно измельчить блендером и весь имбирь, это непринципиально.

Шаг 6. Тщательно промыть лимон и разрезать на 3 части.

Шаг 7. Немного отжать сок лимона к нарезке груш. Сами лимоны измельчить блендером, как и имбирь.

Шаг 8. Измельченные лимон и имбирь переложить к грушам.

Шаг 9. Засыпать фрукты сахаром.

Шаг 10. Затем немного перемешать и оставить на 1 час. Груши с лимоном быстро дадут много сока.

Шаг 11. Поварить варенье на небольшом огне в продолжение 40 минут от начала закипания.

Шаг 12. Приготовленное варенье из груш с лимоном и имбирем разлить по сухим стерильным банкам, плотно закрыть и поставить на хранение в темное место. Вкусных и удачных заготовок!