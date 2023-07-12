Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из инжирных персиков. Вместо лимонной цедры можно взять апельсиновую, а палочку корицы заменить на звездочку бадьяна. Сладость персиков оттеняет лимонная кислинка и пряность корицы.
Основной ингредиент: Фрукты / Персик Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Инжирные персики 300 Грамм (вес очищенных персиков без косточек)
- Сахар 250 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки
- Корица (палочки) 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
186 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из инжирных персиков»
Подготовьте все ингредиенты.
Персики помойте, затем залейте горячей водой и оставьте на пару минут.
После опустите их в холодную воду и снимите шкурку. Нарежьте персики ломтиками, косточку удалите.
Лимон тщательно помойте, снимите цедру и порежьте на тонкие полосы. Из лимона выжмите сок.
Персики засыпьте сахаром, добавьте цедру и лимонный сок. Перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы сахар растворился.
Переложите персики в сотейник. Доведите на медленном огне до кипения и варите около часа. Пенку снимайте ложкой.
Переложите горячее варенье в чистую стерилизованную банку.
Варенье из инжирных персиков готово, приятного вам аппетита!