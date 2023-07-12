Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из инжирных персиков. Вместо лимонной цедры можно взять апельсиновую, а палочку корицы заменить на звездочку бадьяна. Сладость персиков оттеняет лимонная кислинка и пряность корицы.

Основной ингредиент: Фрукты / Персик Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Инжирные персики 300 Грамм (вес очищенных персиков без косточек)

Сахар 250 Грамм

Лимон 1/2 Штуки

Корица (палочки) 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

186 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из инжирных персиков»

Подготовьте все ингредиенты.

Персики помойте, затем залейте горячей водой и оставьте на пару минут.

После опустите их в холодную воду и снимите шкурку. Нарежьте персики ломтиками, косточку удалите.

Лимон тщательно помойте, снимите цедру и порежьте на тонкие полосы. Из лимона выжмите сок.

Персики засыпьте сахаром, добавьте цедру и лимонный сок. Перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы сахар растворился.

Переложите персики в сотейник. Доведите на медленном огне до кипения и варите около часа. Пенку снимайте ложкой.

Переложите горячее варенье в чистую стерилизованную банку.

Варенье из инжирных персиков готово, приятного вам аппетита!