Описание приготовления:
Ягоды смородины и ирги должны быть хорошо созревшими, но плотными, тогда в варенье они останутся целыми. Варенье прекрасно подойдет для приготовления напитков, сироп в качестве пропитки кондитерских изделий, а ягоды в начинку пирогов. Варенье прекрасно хранится в сухом и прохладном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Ирга / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Ирга 200 Грамм
- Черная смородина 250 Грамм
- Вода 100 Грамм
- Сахар 500 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
230 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
57 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из ирги и смородины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из ирги и смородины. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.
В кастрюлю с толстым дном влейте воду и добавьте сахар. Поставьте все на средний огонь и доведите до кипения, варите в течение 2 минут.
Всыпьте в сироп ягоды и аккуратно встряхните, чтобы ягоды покрылись сиропом.
Доведите все до кипения и варите на среднем огне, после закипания, снимая пену, в течение 5 минут. Снимите варенье с огня и дайте полностью остыть. Повторите варку еще два раза. Готовое горячее варенье разлейте по сухим стерилизованным банкам и полностью остудите. Плотно закройте варенье крышками и уберите на хранение.
Хороших заготовок!