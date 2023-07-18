Варенье из ирги и смородины

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Описание приготовления:

Ягоды смородины и ирги должны быть хорошо созревшими, но плотными, тогда в варенье они останутся целыми. Варенье прекрасно подойдет для приготовления напитков, сироп в качестве пропитки кондитерских изделий, а ягоды в начинку пирогов. Варенье прекрасно хранится в сухом и прохладном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Ирга / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Ирга 200 Грамм
  • Черная смородина 250 Грамм
  • Вода 100 Грамм
  • Сахар 500 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

230 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из ирги и смородины»

Варенье из ирги и смородины

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из ирги и смородины. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.

Варенье из ирги и смородины

В кастрюлю с толстым дном влейте воду и добавьте сахар. Поставьте все на средний огонь и доведите до кипения, варите в течение 2 минут.

Варенье из ирги и смородины

Всыпьте в сироп ягоды и аккуратно встряхните, чтобы ягоды покрылись сиропом.

Варенье из ирги и смородины

Доведите все до кипения и варите на среднем огне, после закипания, снимая пену, в течение 5 минут. Снимите варенье с огня и дайте полностью остыть. Повторите варку еще два раза. Готовое горячее варенье разлейте по сухим стерилизованным банкам и полностью остудите. Плотно закройте варенье крышками и уберите на хранение.

Варенье из ирги и смородины

Хороших заготовок!

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