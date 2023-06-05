Варенье из кабачков с апельсином на зиму – заготовка не очень популярная по сравнению с ягодно-фруктовой, но отличается удивительным вкусом, да и бюджетная, ведь кабачков часто бывает много. Кабачок плотный, содержит много пектина и для варенья получается густым. Нейтральный вкус овоща дополняется цитрусовыми фруктами, а способы варки не отличаются от обычного варенья.

Варенье из кабачков с апельсином на зиму

Варенье из кабачков с апельсином на зиму является классическим и наиболее популярным вариантом. В этом рецепте кабачки и апельсин нарезаем кусочками, настаиваем с сахаром и готовим способом трехкратной варки с перерывами на остывание. Кабачки для варенья выбираем молодые или цукини.

Ингредиенты –+0.5 л.

Кабачок 2 шт. (средний)

Апельсин 1 шт. (крупный)

Сахар-песок 1 ст.

Шаги 10 ч.

Как заготовить вкусное варенье из кабачков с апельсином на зиму? Подготовим, согласно рецепту, нужный объем кабачков, апельсинов и сахара. Кабачки промываем, обсушиваем салфеткой, удаляем кожуру с семечками и мякоть нарезаем небольшими кубиками. Тщательно промываем апельсин и нарезаем тонкими полукружками вместе с кожурой. Нарезку кабачка перекладываем в посуду для варки варенья, а объем ее берем согласно объему заготовки. Поверх кабачков кладем нарезку апельсина. Для большего цитрусового аромата можно добавить нарезанную соломкой апельсиновую кожуру. Все засыпаем сахаром. Кастрюлю ставим не небольшой огонь и при помешивании доводим массу до кипения и полного растворения сахара. Затем варим варенье 10 минут и кастрюлю с огня снимаем. Даем варенью пару часов на остывание. Затем дважды повторяем варку по 10 минут с перерывом на остывание. После третьей варки приготовленное варенье из кабачков с апельсином на зиму переливаем в чистые сухие банки, плотно закрываем крышками и после остывания переносим на хранение в подвал или кладовку. Немного варенья оставляем для дегустации. Вкусных и удачных заготовок!

Варенье из кабачков с апельсином и лимоном на зиму

Варенье из кабачков с апельсином и лимоном на зиму будет у вас не только вкусным десертом к чаю, но и дополнит домашнюю выпечку, ведь кислота лимона в нем нивелирует приторную сладость. В этом рецепте лимон добавляем в виде сока и готовим методом трехкратной варки.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 180 гр.

Апельсин – 1 шт.

Лимон – ½ шт.

Сахар – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить кабачок, цитрусовые и сахар, соответственно пропорции рецепта. Овощ и апельсин с лимоном хорошо промыть.

Шаг 2. Кабачок нарезать тонкими четверть кружками.

Шаг 3. Такими же кусочками нарезать апельсин вместе с кожурой. Косточки удалить.

Шаг 4. Любым способом отжать сок половины лимона.

Шаг 5. Нарезку кабачка и апельсина переложить в сотейник, добавить немного сахара и поставить на небольшой огонь. Потушить кабачки с апельсином 10 минут, чтобы они дали свой сок и сахар полостью растворился.

Шаг 6. Затем досыпать остальной сахар, налить сок лимона, на небольшом огне довести до кипения и поварить 5-10 минут.

Шаг 7. Варенье остудить полностью и еще два раза повторить варку по 10 минут с перерывом для охлаждения.

Шаг 8. Приготовленное варенье из кабачков с апельсином и лимоном на зиму перелить в сухую банку, плотно закрыть крышкой и поставить на хранение в затемненное место. Удачных и вкусных заготовок!

Варенье из кабачков через мясорубку с апельсином

Варенье из кабачков через мясорубку с апельсином по вкусу не отличается от варенья кусочками, но текстура получается иная. Какую решетку для измельчения выбрать – решайте сами, но через крупную решетку получится красивее. В этом рецепте перекрученные через мясорубку кабачки час настаиваем с сахаром. Затем добавляем апельсин и варим методом однократной варки.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1,2 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг.

Апельсины – 3 шт.

Сахар – 800 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промойте, очистите от кожуры с семечками, и мякоть нарежьте кубиками.

Шаг 2. Перекрутите нарезку кабачка через мясорубку с выбранной решеткой и полученную массу переложите в отдельную посуду или кастрюлю для варки варенья.

Шаг 3. Насыпьте к ней нужное количество сахара, хорошо перемешайте и оставьте на час при комнатной температуре. За это время массу несколько раз перемешайте, чтобы кабачки дали свой сок.

Шаг 4. Апельсины хорошо промойте, ошпарьте кипятком и нарежьте кусочками. Косточки удалите.

Шаг 5. Нарезку апельсина перекрутите через мясорубку, как и кабачки.

Шаг 6. К сладкой кабачковой массе переложите измельченные апельсины и перемешайте.

Шаг 7. Кастрюлю поставьте на средний огонь и массу доведите до кипения. Поварите варенье на небольшом огне и при периодическом помешивании в течение получаса.

Шаг 8. Приготовленное варенье из кабачков через мясорубку с апельсином разлейте по стерильным сухим банкам, закройте прокипяченными крышками и полностью остудите под теплым покрывалом. На хранение такое варенье переставьте в прохладное место. Удачных и вкусных заготовок!

Кабачковый джем с апельсином

Кабачковый джем с апельсином относится к новой заготовке из линейки овощных джемов. Он готовится в разных вариантах, несложно и будет у вас как десертом с неповторимым цитрусовым вкусом, так и дополнением домашней выпечке. В этом рецепте кабачок измельчаем на терке, цитрусовые фрукты измельчаем с помощью блендера. Варим джем способом двукратной варки и периодом настаивания в 1 сутки. Аромат джема дополним корицей.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 1,7 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг.

Апельсин – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар – 1 кг.

Корица молотая – 2 ч.л.

Корица палочки – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для джема сразу подготовить, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Кабачки промыть и снять кожуру.

Шаг 3. Измельчить кабачки на крупной терке.

Шаг 4. Цитрусовые фрукты хорошо промыть и острым ножом аккуратно снять кожуру.

Шаг 5. Мякоть нарезать кусочками, удалив косточки с плотными перегородками. Нарезку переложить в чашу блендера.

Шаг 6. Измельчить их на большой скорости в однородную массу.

Шаг 7. Кожуру цитрусовых фруктов мелко нарезать, переложить в чашу и насыпать к ней молотую корицу и 4 ложки сахара.

Шаг 8. Измельчить кожуру так же в однородную массу.

Шаг 9. Натертые кабачки и измельченные цитрусовые переложить в посуду для варки джема и высыпать остальной сахар.

Шаг 10. На небольшом огне и при помешивании массу довести до кипения, поварить 10-15 минут, снять с плиты, добавить палочку корицы и оставить на 1 сутки для настаивания. За это время кабачки пропитаются ароматом апельсина и корицы.

Шаг 11. По истечении этого времени джем повторно поварить еще 10-15 минут от начала закипания и палочку корицу удалить.

Шаг 12. Приготовленный кабачковый джем с апельсином разложить по сухим стерильным банкам и сразу герметично закупорить.

Шаг 13. Банки с джемом полностью остудить и переставить в место для хранения ваших консерваций. Немного джема оставить для дегустации. Удачных и вкусных заготовок!

Варенье из кабачков кусочками с апельсином и лимоном

Варенье из кабачков кусочками с апельсином и лимоном в этом рецепте готовим способом двукратной варки с одним перерывом для настаивания. Лимон придаст варенью приятную кислинку, а вместе с апельсином – вкус и аромат цитрусовых фруктов. Кусочки кабачка получатся подобными ананасу. Такое варенье отлично подойдет и на десерт к чаю, и для разной домашней выпечки.

Время готовки: 2 часа 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1,2 л.

Ингредиенты:

Кабачок – 1.2 кг.

Апельсин – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить простой набор ингредиентов для варенья, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. Кабачки промыть, очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

Шаг 3. Тщательно промыть цитрусовые фрукты и ошпарить кипятком. Лимон нарезать так же небольшими кубиками вместе с кожурой. Косточки удалить.

Шаг 4. Апельсин, как и лимон, нарезать такими же кубиками.

Шаг 5. В большой алюминиевый таз или другую посуду для варки варенья насыпать 300 грамм сахара.

Шаг 6. Переложить в таз половину нарезки кабачков и всю нарезку цитрусовых.

Шаг 7. Засыпать все 500 гр. сахара.

Шаг 8. Поверх сахара выложить вторую половину кабачков и засыпать остальным сахаром. Оставить кабачки с цитрусовыми фруктами на 1 час при комнатной температуре, чтобы кабачки дали достаточно сока.

Шаг 9. По истечении этого времени варенье довести до кипения, снять пенку с поверхности и поварить на маленьком огне в течение 40 минут. Затем оставить варенье на несколько часов для полного остывания.

Шаг 10. Остывшее варенье повторно поварить уже в течение 15-20 минут от начала закипания.

Шаг 11. Горячее варенье разлить по небольшим стерильным банкам.

Шаг 12. Затем банки герметично закрыть прокипяченными крышками и полностью остудить.

Шаг 13. Приготовленное варенье из кабачков кусочками с апельсином и лимоном перенести в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!