Варенье из клубники за 10 минут: ягодка к ягодке. Готовимся к сезону

Варенье является одним из самых древних блюд, придуманных человечеством. Дело в том, что древние люди задумывались над тем, как сохранять собранные фрукты и овощи. После открытия огня, люди стали экспериментировать с засолкой и вареньем различных растений.

Трудно назвать варенье древнего человека похожим на современное. Однако, для тех лет, приготовление столь сложного яства считалось прогрессом. Можно считать, что варенье — это один из первых десертов.

Сейчас мало кто готовит вареньем. Многие оправдывают это тем, что варить фрукты и ягоды долго.

Мы расскажем, как быстро приготовить клубничное варенье.

Ингредиенты для клубничного варенья:

клубника — кг;

лимон — шт.;

сахар — кг.

Приготовление клубничного варенья:

Клубнику нужно хорошо промыть от лишних загрязнений, избавиться от листочков и стебельков. В кастрюлю выкладываем ⅓ часть клубники, посыпаем ⅓ частью сахара.

Кладем клубнику на сахарный слой, повторяем действия, пока продукты не закончатся. Немного сахара нужно оставить для дальнейшей посыпки.

Клубнику в сахаре нужно убрать в тепло на 2-3 часа. Из ягоды должен выделиться сок. После этого, засыпаем клубнику остатками сахара.

Ставим кастрюлю с ягодой на огонь выше среднего и доводим до кипения. Обязательно нужно перед кипением добавить в варенье свежевыжатый сок одного лимона.

После закипания варенье надо готовить 10 минут, постоянно помешивая.

После приготовления требуется дать варенью слегка остыть и перелить его в банки.

Заранее стоит подготовить, тщательно промыть банки для варенья.