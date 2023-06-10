Описание приготовления:

Варенье проходит небольшую тепловую обработку и в него добавляется минимум подсластителя, поэтому ягоды нужно выбирать плотные, не мятые, без признаков порчи. Вместо фруктозы вы можете взять сорбит, ксилит или стевию. Хранить такое варенье лучше всего в холодильнике.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Варенье

Диета: Для диабетиков

Состав / Ингредиенты:

Клубника 500 Грамм

Вода 100 Миллилитров

Фруктоза 100 Грамм

Лимонная кислота 1 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

101 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники для диабетиков»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники для диабетиков. Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью обсохнуть, удалите хвостики.

В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте половину фруктозы и лимонную кислоту, доведите до кипения.

Клубнику разрежьте пополам и опустите в кипящий сироп. Снимите сразу с огня и оставьте на 5 часов.

Всыпьте в кастрюлю оставшуюся фруктозу и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, снимая пену.

Дайте варенью остыть до теплого состояния, разложите в стерилизованные банки и плотно закройте, уберите на хранение.

Приятных заготовок!