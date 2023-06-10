Варенье из клубники для диабетиков

По
Admin
-
0
59

Описание приготовления:

Варенье проходит небольшую тепловую обработку и в него добавляется минимум подсластителя, поэтому ягоды нужно выбирать плотные, не мятые, без признаков порчи. Вместо фруктозы вы можете взять сорбит, ксилит или стевию. Хранить такое варенье лучше всего в холодильнике.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Диета: Для диабетиков

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 500 Грамм
  • Вода 100 Миллилитров
  • Фруктоза 100 Грамм
  • Лимонная кислота 1 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

101 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники для диабетиков»

Варенье из клубники для диабетиков

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники для диабетиков. Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью обсохнуть, удалите хвостики.

Варенье из клубники для диабетиков

В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте половину фруктозы и лимонную кислоту, доведите до кипения.

Варенье из клубники для диабетиков

Клубнику разрежьте пополам и опустите в кипящий сироп. Снимите сразу с огня и оставьте на 5 часов.

Варенье из клубники для диабетиков

Всыпьте в кастрюлю оставшуюся фруктозу и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, снимая пену.

Варенье из клубники для диабетиков

Дайте варенью остыть до теплого состояния, разложите в стерилизованные банки и плотно закройте, уберите на хранение.

Варенье из клубники для диабетиков

Приятных заготовок!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА