Описание приготовления:
Варенье проходит небольшую тепловую обработку и в него добавляется минимум подсластителя, поэтому ягоды нужно выбирать плотные, не мятые, без признаков порчи. Вместо фруктозы вы можете взять сорбит, ксилит или стевию. Хранить такое варенье лучше всего в холодильнике.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Диета: Для диабетиков
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 500 Грамм
- Вода 100 Миллилитров
- Фруктоза 100 Грамм
- Лимонная кислота 1 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
101 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники для диабетиков»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники для диабетиков. Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью обсохнуть, удалите хвостики.
В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте половину фруктозы и лимонную кислоту, доведите до кипения.
Клубнику разрежьте пополам и опустите в кипящий сироп. Снимите сразу с огня и оставьте на 5 часов.
Всыпьте в кастрюлю оставшуюся фруктозу и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, снимая пену.
Дайте варенью остыть до теплого состояния, разложите в стерилизованные банки и плотно закройте, уберите на хранение.
Приятных заготовок!