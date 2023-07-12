Описание приготовления:
При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте. Варенье прекрасно подойдет для выпечки, при изготовлении кондитерских изделий или просто попить чай в кругу семьи.
Основной ингредиент: Ягоды / Земляника / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Земляника лесная 500 Грамм
- Клубника 700 Грамм
- Сахар 1 Килограмм
Количество порций 2
Калорийность
39 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники и земляники»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники и земляники. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. После этого удалите с ягод зеленые чашечки.
Выложите землянику и клубнику в чашу блендера.
Пробейте ягоды до однородности.
Перелейте клубничную массу в кастрюлю с толстым дном и добавьте сахар. Варите варенье на медленном огне, после закипания, в течение 20-30 минут. Время зависит от сочности ягод и желаемой густоты. Готовое варенье разложите по стерилизованным, сухим банкам и дайте полностью остыть. После этого закройте банки крышками и уберите на хранение.
Отличных заготовок!