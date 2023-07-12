Описание приготовления:

При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте. Варенье прекрасно подойдет для выпечки, при изготовлении кондитерских изделий или просто попить чай в кругу семьи.

Основной ингредиент: Ягоды / Земляника / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Земляника лесная 500 Грамм

Клубника 700 Грамм

Сахар 1 Килограмм

Количество порций 2

Калорийность

39 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники и земляники»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники и земляники. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. После этого удалите с ягод зеленые чашечки.

Выложите землянику и клубнику в чашу блендера.

Пробейте ягоды до однородности.

Перелейте клубничную массу в кастрюлю с толстым дном и добавьте сахар. Варите варенье на медленном огне, после закипания, в течение 20-30 минут. Время зависит от сочности ягод и желаемой густоты. Готовое варенье разложите по стерилизованным, сухим банкам и дайте полностью остыть. После этого закройте банки крышками и уберите на хранение.

Отличных заготовок!