Варенье из клубники с нектарином

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из клубники с нектаринами. Соотношение ягоды и нектаринов можно менять на свой вкус. Если варенье кажется жидким, то можно добавить агар-агар или желфикс. В отличие от персиков или абрикосов, нектарины не так сильно развариваются, поэтому в варенье можно почувствовать кусочки фруктов.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 300 Грамм
  • Нектарины 250 Грамм (вес уже очищенных и нарезанных)
  • Сахар 250 Грамм
  • Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

154 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с нектарином»

Варенье из клубники с нектарином

Подготовьте все ингредиенты.

Варенье из клубники с нектарином

Клубнику помойте, обсушите, разрежьте на 2-4 части.

Варенье из клубники с нектарином

Нектарины помойте, удалите косточку и нарежьте крупными дольками.

Варенье из клубники с нектарином

Соедините клубнику и нектарины, засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы они пустили сок.

Варенье из клубники с нектарином

Переложите в кастрюлю. На небольшом огне доведите до кипения. После варите около 15-20 минут.

Варенье из клубники с нектарином

В конце добавьте лимонную кислоту.

Варенье из клубники с нектарином

Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку.

Варенье из клубники с нектарином

Варенье из клубники с нектарином готово!

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