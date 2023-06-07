Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из клубники с нектаринами. Соотношение ягоды и нектаринов можно менять на свой вкус. Если варенье кажется жидким, то можно добавить агар-агар или желфикс. В отличие от персиков или абрикосов, нектарины не так сильно развариваются, поэтому в варенье можно почувствовать кусочки фруктов.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 300 Грамм

Нектарины 250 Грамм (вес уже очищенных и нарезанных)

Сахар 250 Грамм

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

154 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с нектарином»

Подготовьте все ингредиенты.

Клубнику помойте, обсушите, разрежьте на 2-4 части.

Нектарины помойте, удалите косточку и нарежьте крупными дольками.

Соедините клубнику и нектарины, засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы они пустили сок.

Переложите в кастрюлю. На небольшом огне доведите до кипения. После варите около 15-20 минут.

В конце добавьте лимонную кислоту.

Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку.

Варенье из клубники с нектарином готово!