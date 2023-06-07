Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из клубники с нектаринами. Соотношение ягоды и нектаринов можно менять на свой вкус. Если варенье кажется жидким, то можно добавить агар-агар или желфикс. В отличие от персиков или абрикосов, нектарины не так сильно развариваются, поэтому в варенье можно почувствовать кусочки фруктов.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 300 Грамм
- Нектарины 250 Грамм (вес уже очищенных и нарезанных)
- Сахар 250 Грамм
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
154 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с нектарином»
Подготовьте все ингредиенты.
Клубнику помойте, обсушите, разрежьте на 2-4 части.
Нектарины помойте, удалите косточку и нарежьте крупными дольками.
Соедините клубнику и нектарины, засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы они пустили сок.
Переложите в кастрюлю. На небольшом огне доведите до кипения. После варите около 15-20 минут.
В конце добавьте лимонную кислоту.
Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку.
Варенье из клубники с нектарином готово!