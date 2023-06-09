Описание приготовления:
Клубнику выбирайте плотную и не очень крупную, тогда варенье будет с целыми ягодками. Мяту можно взять любого сорта и при желании измельчить. Не берите молотый перец, он даст только горечь, а не аромат и вкусовой взрыв. Хранить такое варенье можно в домашних условиях в сухом и прохладном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Мята свежая (листики) 50 Грамм
- Перец черный (горошком) 4 Штуки
- Сок лимона 1 Ст. ложка
Количество порций 5
Калорийность
208 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с перцем и мятой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники с перцем и мятой. Клубнику переберите, сполосните и обсушите. У мяты удалите стебли, листья сполосните и дайте обсохнуть.
У клубники удалите хвостики, выложите в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром. Оставьте все на 12 часов, чтобы из ягод появился сок.
В кастрюлю добавьте сок лимона, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 15 минут, снимая пену.
Горошины черного перца раздавите в ступке и вместе с листьями мяты добавьте к ягодам.
Варите варенье еще 15 минут на медленном огне.
Разложите горячее варенье в стерилизованные, сухие банки и дайте полностью остыть. После этого плотно закройте банки с вареньем и уберите на хранение.
Отличных вам заготовок!