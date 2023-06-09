Описание приготовления:

Клубнику выбирайте плотную и не очень крупную, тогда варенье будет с целыми ягодками. Мяту можно взять любого сорта и при желании измельчить. Не берите молотый перец, он даст только горечь, а не аромат и вкусовой взрыв. Хранить такое варенье можно в домашних условиях в сухом и прохладном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Мята свежая (листики) 50 Грамм

Перец черный (горошком) 4 Штуки

Сок лимона 1 Ст. ложка

Количество порций 5

Калорийность

208 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с перцем и мятой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники с перцем и мятой. Клубнику переберите, сполосните и обсушите. У мяты удалите стебли, листья сполосните и дайте обсохнуть.

У клубники удалите хвостики, выложите в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром. Оставьте все на 12 часов, чтобы из ягод появился сок.

В кастрюлю добавьте сок лимона, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 15 минут, снимая пену.

Горошины черного перца раздавите в ступке и вместе с листьями мяты добавьте к ягодам.

Варите варенье еще 15 минут на медленном огне.

Разложите горячее варенье в стерилизованные, сухие банки и дайте полностью остыть. После этого плотно закройте банки с вареньем и уберите на хранение.

Отличных вам заготовок!