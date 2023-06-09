Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из клубники с розмарином. Вес клубники указан уже нарезанной, без хвостиков. Вместо лимонного сока можно использовать лимонную кислоту. Клубника хорошо сочетается с розмарином, поэтому варенье получается ароматным, немного пряным, с легкой хвойной ноткой.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 300 Грамм

Сахар 200 Грамм

Розмарин веточка 1 Штука

Сок лимонный 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

184 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с розмарином»

Подготовьте все ингредиенты.

Клубнику помойте, затем обсушите.

Обрежьте хвостики, разрежьте пополам.

Засыпьте ягоды сахаром, оставьте на 4 часа, чтобы они пустили сок.

Переложите клубнику в сотейник, доведите до кипения. Добавьте веточку розмарина. Варите 35 минут на медленном огне, пенку снимайте ложкой. В конце добавьте лимонный сок и уберите веточку розмарина.

Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку и герметично закройте крышкой.

Варенье из клубники с розмарином готово!