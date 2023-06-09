Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из клубники с розмарином. Вес клубники указан уже нарезанной, без хвостиков. Вместо лимонного сока можно использовать лимонную кислоту. Клубника хорошо сочетается с розмарином, поэтому варенье получается ароматным, немного пряным, с легкой хвойной ноткой.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 300 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Розмарин веточка 1 Штука
- Сок лимонный 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
184 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с розмарином»
Подготовьте все ингредиенты.
Клубнику помойте, затем обсушите.
Обрежьте хвостики, разрежьте пополам.
Засыпьте ягоды сахаром, оставьте на 4 часа, чтобы они пустили сок.
Переложите клубнику в сотейник, доведите до кипения. Добавьте веточку розмарина. Варите 35 минут на медленном огне, пенку снимайте ложкой. В конце добавьте лимонный сок и уберите веточку розмарина.
Горячее варенье переложите в чистую стерилизованную баночку и герметично закройте крышкой.
Варенье из клубники с розмарином готово!