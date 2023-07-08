Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на три банки по 500 мл. Вкусное варенье из красной смородины можно сварить и в мультиварке. Техника избавит вас от хлопот, освободит ваше время. Храните его в кладовой или в подвале в прохладе. Подавайте к столу с ароматным чаем и выпечкой.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Красная смородина 1 Килограмм
- Сахар 800 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
201 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из красной смородины в мультиварке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Смородину выбирайте спелую, сочную. Можно добавить немного ванильного сахара или цитрусового аромата.
Оборвите ягодки со стебельков и высыпьте смородину в глубокую емкость: салатник или миску. Залейте холодной водой и промойте несколько раз от мусора.
Высыпьте ягоды в чашу мультиварки и добавьте туда же сахарный песок. Аккуратно перемешайте. Активируйте режим "Тушение" на 25-30 минут и закройте крышку техники.
Спустя указанное время варенье будет готово. Помните, что оно станет еще гуще после остывания! Ошпарьте банки и крышки кипятком или простерилизуйте на пару, в духовке.
Выложите варенье в банки и сразу же закройте крышками. Остудите и перенесите в кладовую.
Не забудьте оставить немного варенья на пробу, подайте его на завтрак или полдник с ароматным чаем, кофе.