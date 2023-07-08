Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на три банки по 500 мл. Вкусное варенье из красной смородины можно сварить и в мультиварке. Техника избавит вас от хлопот, освободит ваше время. Храните его в кладовой или в подвале в прохладе. Подавайте к столу с ароматным чаем и выпечкой.

Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Красная смородина 1 Килограмм

Сахар 800 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

201 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из красной смородины в мультиварке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Смородину выбирайте спелую, сочную. Можно добавить немного ванильного сахара или цитрусового аромата.

Оборвите ягодки со стебельков и высыпьте смородину в глубокую емкость: салатник или миску. Залейте холодной водой и промойте несколько раз от мусора.

Высыпьте ягоды в чашу мультиварки и добавьте туда же сахарный песок. Аккуратно перемешайте. Активируйте режим "Тушение" на 25-30 минут и закройте крышку техники.

Спустя указанное время варенье будет готово. Помните, что оно станет еще гуще после остывания! Ошпарьте банки и крышки кипятком или простерилизуйте на пару, в духовке.

Выложите варенье в банки и сразу же закройте крышками. Остудите и перенесите в кладовую.

Не забудьте оставить немного варенья на пробу, подайте его на завтрак или полдник с ароматным чаем, кофе.