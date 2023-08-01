Описание приготовления:

Ягоды крыжовника на варенья лучше всего брать немного недозревшими, тогда они не расползутся при варке. Если хотите более зеленый цвет, при варке добавьте немного листьев вишни и удалите их, перед тем как разложить варенье по банкам. Варенье прекрасно хранится при комнатной температуре в темном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Заготовки / Варенье Диета: Для диабетиков

Состав / Ингредиенты:

Крыжовник 500 Грамм

Фруктоза 500 Грамм

Вода 50 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

226 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из крыжовника для диабетиков»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из крыжовника для диабетиков.

Крыжовник переберите, сполосните и удалите хвостики. Каждую ягодку наколите зубочисткой в 2-3 местах и выложите в посуду для варки. Засыпьте крыжовник сахаром и оставьте на 5-6 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Поставьте ягоды с сахаром на медленный огонь и доведите до кипения. Проварите в течение 10 минут. Снимите с огня, остудите и оставьте на 6 часов.

Поставьте варенье на медленный огонь, доведите до кипения и варите еще 10 минут. Разлейте готовое варенье в стерилизованные, горячие банки, закройте и переверните вверх дном. Дайте варенью полностью остыть, переверните и уберите на хранение.

Хороших заготовок!