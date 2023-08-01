Описание приготовления:
Ягоды крыжовника на варенья лучше всего брать немного недозревшими, тогда они не расползутся при варке. Если хотите более зеленый цвет, при варке добавьте немного листьев вишни и удалите их, перед тем как разложить варенье по банкам. Варенье прекрасно хранится при комнатной температуре в темном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Заготовки / Варенье Диета: Для диабетиков
Состав / Ингредиенты:
- Крыжовник 500 Грамм
- Фруктоза 500 Грамм
- Вода 50 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
226 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
56 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из крыжовника для диабетиков»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из крыжовника для диабетиков.
Крыжовник переберите, сполосните и удалите хвостики. Каждую ягодку наколите зубочисткой в 2-3 местах и выложите в посуду для варки. Засыпьте крыжовник сахаром и оставьте на 5-6 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Поставьте ягоды с сахаром на медленный огонь и доведите до кипения. Проварите в течение 10 минут. Снимите с огня, остудите и оставьте на 6 часов.
Поставьте варенье на медленный огонь, доведите до кипения и варите еще 10 минут. Разлейте готовое варенье в стерилизованные, горячие банки, закройте и переверните вверх дном. Дайте варенью полностью остыть, переверните и уберите на хранение.
Хороших заготовок!