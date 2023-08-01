Варенье из крыжовника для диабетиков

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Описание приготовления:

Ягоды крыжовника на варенья лучше всего брать немного недозревшими, тогда они не расползутся при варке. Если хотите более зеленый цвет, при варке добавьте немного листьев вишни и удалите их, перед тем как разложить варенье по банкам. Варенье прекрасно хранится при комнатной температуре в темном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Заготовки / Варенье Диета: Для диабетиков

Состав / Ингредиенты:

  • Крыжовник 500 Грамм
  • Фруктоза 500 Грамм
  • Вода 50 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

226 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

56 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из крыжовника для диабетиков»

Варенье из крыжовника для диабетиков

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из крыжовника для диабетиков.

Варенье из крыжовника для диабетиков

Крыжовник переберите, сполосните и удалите хвостики. Каждую ягодку наколите зубочисткой в 2-3 местах и выложите в посуду для варки. Засыпьте крыжовник сахаром и оставьте на 5-6 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Варенье из крыжовника для диабетиков

Поставьте ягоды с сахаром на медленный огонь и доведите до кипения. Проварите в течение 10 минут. Снимите с огня, остудите и оставьте на 6 часов.

Варенье из крыжовника для диабетиков

Поставьте варенье на медленный огонь, доведите до кипения и варите еще 10 минут. Разлейте готовое варенье в стерилизованные, горячие банки, закройте и переверните вверх дном. Дайте варенью полностью остыть, переверните и уберите на хранение.

Варенье из крыжовника для диабетиков

Хороших заготовок!

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