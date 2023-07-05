Независимо от сорта, сбор крыжовника обычно приходится на конец июля — начало августа. Ягоды созревают практически одновременно, поэтому их нужно полностью собирать и сразу пускать в дело. И так как урожай уже «на носу», редакция «Со Вкусом» предлагает вам сделать вкуснейшее варенье из крыжовника на зиму. Ранее мы также писали, как правильно замораживать ягоды.

С такой ягодной заготовкой получаются очень вкусные оладьи и блинчики к завтраку: ничего не растекается и не капает. Чуть постоявшее варенье обретает янтарно-золотистый оттенок, становится густым и в меру сладким. Приоткрыв баночку варенья из крыжовника в холодную пору, вы увидите, как частичка солнечного лета вмиг пленит всю кухню!

Варенье из крыжовника на зиму: дополнительная информация

Купленный на рынке или собранный в огороде крыжовник требует предварительной обработки. Ягоды перебирают, удаляя не только хвостики и подгнившие экземпляры, но и плоды с испорченной кожурой. Часто крыжовник подвергается такому заболеванию, как мучнистая роса. Зараженные ягоды имеют вызревший вид и покрыты плотным темно-серым налетом. Его, конечно, можно счистить, но для зимних заготовок такой крыжовник не годится.

Ингредиенты

Крыжовник1 кг Сахар1200 г Вода1 стак. Листья крыжовника10 шт.

Приготовление

Обработайте ягоды, отрезав хвостики. Промойте. Замочите крыжовник и его листья в воде и подождите 2 часа. По истечении времени воду необходимо слить, а листья убрать. Отдельно сварите сироп из сахара и стакана воды (до растворения сахарного песка). Залейте ягоды горячим сиропом на полчаса. Затем приступайте к варке варенья до готовности. Когда образуется первая густая капля — заготовку можно снимать с огня. Готовое варенье разложите по баночкам. Чтобы продлить срок хранения, тару предварительно стерилизуют.

С советами по поводу стерилизации пустых банок можно ознакомиться здесь . А вы как едите крыжовник: замораживаете на компоты или, может, варите джемы? Ждем ваших комментариев!