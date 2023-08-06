Описание приготовления:

Хранить такое варенье из крыжовника нужно в сухом, темном месте. Для этого подойдет погреб, но и в квартире оно прекрасно стоит. Варенье подойдет для подачи сырников или блинов, попить чай или добавить в выпечку.

Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Крыжовник 300 Грамм

Сахар 200 Грамм

Имбирь (маленький кусочек) 1 Штука

Количество порций 1

Калорийность

185 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из крыжовника с имбирем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из крыжовника с имбирем. Ягоды переберите, сполосните и удалите хвостики.

Каждую ягоду наколите зубочисткой в нескольких местах. В кастрюлю с толстым дном выложите крыжовник и засыпьте сахаром. Оставьте все на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Проварите варенье в течение 10 минут, перемешивая и снимая пену. Имбирь натрите на средней терке и выложите в варенье, перемешайте.

Варите варенье еще 20 минут, разложите готовое варенье по горячим, стерилизованным банкам, закатайте и переверните банки вверх дном. Дайте варенью полностью остыть, переверните и уберите на хранение.

Хороших заготовок!