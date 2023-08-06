Описание приготовления:
Хранить такое варенье из крыжовника нужно в сухом, темном месте. Для этого подойдет погреб, но и в квартире оно прекрасно стоит. Варенье подойдет для подачи сырников или блинов, попить чай или добавить в выпечку.
Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Крыжовник 300 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Имбирь (маленький кусочек) 1 Штука
Количество порций 1
Калорийность
185 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из крыжовника с имбирем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из крыжовника с имбирем. Ягоды переберите, сполосните и удалите хвостики.
Каждую ягоду наколите зубочисткой в нескольких местах. В кастрюлю с толстым дном выложите крыжовник и засыпьте сахаром. Оставьте все на 12 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Проварите варенье в течение 10 минут, перемешивая и снимая пену. Имбирь натрите на средней терке и выложите в варенье, перемешайте.
Варите варенье еще 20 минут, разложите готовое варенье по горячим, стерилизованным банкам, закатайте и переверните банки вверх дном. Дайте варенью полностью остыть, переверните и уберите на хранение.
Хороших заготовок!