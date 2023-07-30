Описание приготовления:
Крыжовник для варенья выбирайте плотный и без порчи. Хранится такое варенье в темном и прохладном месте. Варенье можно варить как из зеленого, так и из красного крыжовника. Количество сахара зависит от "Желфикса", который будете использовать, поэтому читайте инструкцию на упаковке.
Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Крыжовник 500 Грамм
- Сахар 350 Грамм
- Желфикс 10 Грамм
- Вода 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
191 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из крыжовника с желфиксом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из крыжовника с желфиксом.
Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. У крыжовника удалите хвостики. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром, влейте воду.
Поставьте кастрюлю с ягодами на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 15 минут, перемешивая.
Желфикс смешайте с двумя ложками сахара и всыпьте в варенье. Перемешайте и варите еще 3 минуты. Готовое варенье разлейте по сухим стерилизованным банкам, закройте прокипяченными крышками.
Хороших заготовок!