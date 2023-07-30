Описание приготовления:

Крыжовник для варенья выбирайте плотный и без порчи. Хранится такое варенье в темном и прохладном месте. Варенье можно варить как из зеленого, так и из красного крыжовника. Количество сахара зависит от "Желфикса", который будете использовать, поэтому читайте инструкцию на упаковке.

Основной ингредиент: Ягоды / Крыжовник Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Крыжовник 500 Грамм

Сахар 350 Грамм

Желфикс 10 Грамм

Вода 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

191 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из крыжовника с желфиксом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из крыжовника с желфиксом.

Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. У крыжовника удалите хвостики. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром, влейте воду.

Поставьте кастрюлю с ягодами на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 15 минут, перемешивая.

Желфикс смешайте с двумя ложками сахара и всыпьте в варенье. Перемешайте и варите еще 3 минуты. Готовое варенье разлейте по сухим стерилизованным банкам, закройте прокипяченными крышками.

Хороших заготовок!