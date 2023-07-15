Описание приготовления:

Для варенья подойдет малина любой спелости. А вот киви возьмите плотные и желательно кислые, это уравновесит сладость малины. Если хотите, чтобы варенье было густое, добавьте в него пектин или желфикс.

Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Малина 500 Грамм

Киви 250 Грамм

Сахар 600 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

212 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из малины и киви»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из малины и киви. Киви тщательно вымойте и обсушите, малину переберите, при необходимости сполосните и дайте воде полностью стечь.

Малину выложите в таз для варки варенья и засыпьте сахаром. Оставьте на 6 часов, чтобы малина пустила сок.

Киви почистите от кожуры и порежьте на кусочки. Добавьте его в таз с малиной.

Варите варенье из малины и киви на среднем огне в течение 20 минут, снимая пену и перемешивая. Готовое варенье разлейте по сухим, стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Переверните банки вверх дном и дайте варенью полностью остыть. После этого переверните и уберите на хранение.

Хороших заготовок!