Описание приготовления:
Для варенья подойдет малина любой спелости. А вот киви возьмите плотные и желательно кислые, это уравновесит сладость малины. Если хотите, чтобы варенье было густое, добавьте в него пектин или желфикс.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 500 Грамм
- Киви 250 Грамм
- Сахар 600 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
212 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из малины и киви»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из малины и киви. Киви тщательно вымойте и обсушите, малину переберите, при необходимости сполосните и дайте воде полностью стечь.
Малину выложите в таз для варки варенья и засыпьте сахаром. Оставьте на 6 часов, чтобы малина пустила сок.
Киви почистите от кожуры и порежьте на кусочки. Добавьте его в таз с малиной.
Варите варенье из малины и киви на среднем огне в течение 20 минут, снимая пену и перемешивая. Готовое варенье разлейте по сухим, стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Переверните банки вверх дном и дайте варенью полностью остыть. После этого переверните и уберите на хранение.
Хороших заготовок!