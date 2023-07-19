Описание приготовления:

Для варенья совсем необязательно снимать ягодки смородины с веточек, ее все рано потом протирать через сито, а жмых выкидывать. Если хотите, чтобы в варенье малина была цельная, берите только плотные, не перезревшие ягоды.

Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Малина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Малина 400 Грамм

Красная смородина 700 Грамм

Сахар 700 Грамм

Вода 100 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

182 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из малины и красной смородины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из красной смородины и малины. Ягоды переберите, смородину сполосните. Если малина покупная лучше всего аккуратно ее тоже сполоснуть.

Ягоды смородины выложите в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения на среднем огне. Снимите с огня и помните.

Протрите смородину через сито в кастрюлю с толстым дном и всыпьте сахар.

Варите сироп из смородины на медленном огне в течение 20 минут после закипания.

Добавьте в сироп малину и варите после закипания в течение 7 минут. При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и дайте остыть. Банки с вареньем закройте крышками и уберите на хранение.

Приятных заготовок!