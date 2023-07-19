Описание приготовления:
Для варенья совсем необязательно снимать ягодки смородины с веточек, ее все рано потом протирать через сито, а жмых выкидывать. Если хотите, чтобы в варенье малина была цельная, берите только плотные, не перезревшие ягоды.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Малина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 400 Грамм
- Красная смородина 700 Грамм
- Сахар 700 Грамм
- Вода 100 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
182 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из малины и красной смородины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из красной смородины и малины. Ягоды переберите, смородину сполосните. Если малина покупная лучше всего аккуратно ее тоже сполоснуть.
Ягоды смородины выложите в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения на среднем огне. Снимите с огня и помните.
Протрите смородину через сито в кастрюлю с толстым дном и всыпьте сахар.
Варите сироп из смородины на медленном огне в течение 20 минут после закипания.
Добавьте в сироп малину и варите после закипания в течение 7 минут. При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и дайте остыть. Банки с вареньем закройте крышками и уберите на хранение.
Приятных заготовок!