Описание приготовления:

Для приготовления подойдет абсолютно любая малина, а вот абрикосы берите плотные, чтобы хорошо отходили косточки. Варенье прекрасно стоит в темном и прохладном месте. Его можно использовать как начинку для пирогов и в выпечке.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Малина 400 Грамм

Абрикос 700 Грамм

Сахар 1 Килограмм

Количество порций 2

Калорийность

213 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

52 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из малины с абрикосами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из малины с абрикосами. Ягоды переберите, абрикосы вымойте и обсушите.

Малину положите в таз и засыпьте сахаром. Оставьте на 8 часов, чтобы ягоды пустили сок.

У абрикосов удалите косточки и если плоды крупные порежьте на средние дольки. Положите абрикосы к малине и поставьте все на средний огонь. Доведите варенье до кипения.

Убавьте огонь и варите в течение 5 минут, остудите. При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте.

Доведите снова варенье до кипения и варите в течение 20 минут. Разлейте горячее варенье в сухие, стерилизованные банки и оставьте до полного остывания. После этого банки закройте и уберите на хранение.

Приятных заготовок!