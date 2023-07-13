Описание приготовления:
Для приготовления подойдет абсолютно любая малина, а вот абрикосы берите плотные, чтобы хорошо отходили косточки. Варенье прекрасно стоит в темном и прохладном месте. Его можно использовать как начинку для пирогов и в выпечке.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 400 Грамм
- Абрикос 700 Грамм
- Сахар 1 Килограмм
Количество порций 2
Калорийность
213 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
52 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из малины с абрикосами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из малины с абрикосами. Ягоды переберите, абрикосы вымойте и обсушите.
Малину положите в таз и засыпьте сахаром. Оставьте на 8 часов, чтобы ягоды пустили сок.
У абрикосов удалите косточки и если плоды крупные порежьте на средние дольки. Положите абрикосы к малине и поставьте все на средний огонь. Доведите варенье до кипения.
Убавьте огонь и варите в течение 5 минут, остудите. При варке варенья будет образовываться пенка, обязательно ее убирайте.
Доведите снова варенье до кипения и варите в течение 20 минут. Разлейте горячее варенье в сухие, стерилизованные банки и оставьте до полного остывания. После этого банки закройте и уберите на хранение.
Приятных заготовок!