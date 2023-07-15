Варенье из малины с бананом

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Описание приготовления:

Такое варенье можно готовить не только из свежих ягод, но и из замороженных. Для этого малину нужно предварительно разморозить. Хранить такое варенье нужно в сухом, прохладном месте. Его можно подавать с блинами, сырниками, использовать как начинку в пироги или просто к чаю.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Малина 500 Грамм
  • Банан 200 Грамм
  • Сахар 400 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

183 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из малины с бананом»

Варенье из малины с бананом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малинового варенья с бананом.

Варенье из малины с бананом

Ягоды переберите, выложите в миску и засыпьте сахаром. Оставьте на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Варенье из малины с бананом

Переложите ягоды с сахаром в кастрюлю с толстым дном. Бананы очистите от кожуры и порежьте кружочками, добавьте к малине.

Варенье из малины с бананом

На среднем огне доведите варенье до кипения, убавьте огонь и варите, снимая пену, в течение 30 минут. Разложите готовое горячее варенье в сухие стерилизованные банки и плотно закройте. Переверните банки вверх дном и дайте остыть в таком положении. Переверните остывшее варенье и уберите на хранение.

Варенье из малины с бананом

Хороших заготовок!

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