Описание приготовления:
Такое варенье можно готовить не только из свежих ягод, но и из замороженных. Для этого малину нужно предварительно разморозить. Хранить такое варенье нужно в сухом, прохладном месте. Его можно подавать с блинами, сырниками, использовать как начинку в пироги или просто к чаю.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 500 Грамм
- Банан 200 Грамм
- Сахар 400 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
183 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из малины с бананом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малинового варенья с бананом.
Ягоды переберите, выложите в миску и засыпьте сахаром. Оставьте на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Переложите ягоды с сахаром в кастрюлю с толстым дном. Бананы очистите от кожуры и порежьте кружочками, добавьте к малине.
На среднем огне доведите варенье до кипения, убавьте огонь и варите, снимая пену, в течение 30 минут. Разложите готовое горячее варенье в сухие стерилизованные банки и плотно закройте. Переверните банки вверх дном и дайте остыть в таком положении. Переверните остывшее варенье и уберите на хранение.
Хороших заготовок!