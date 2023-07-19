Описание приготовления:
Для варенья подойдут абсолютно любые ягоды, главное чтобы они были не испорченные. Хранить такое варенье нужно в холодильнике.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 700 Грамм
- Крахмал кукурузный 30 Грамм
- Сахар 400 Грамм
- Вода 80 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
178 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из малины с крахмалом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малинового варенья с крахмалом.
Малину переберите, засыпьте сахаром и оставьте на 8 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Поставьте малину на средний огонь и доведите до кипения. Варите массу в течение 5 минут, снимая пену.
Крахмал разведите в воде и, мешая, введите его в варенье.
Варите малиновое варенье, мешая, в течение 5 минут. Горячее варенье разложите в сухие, стерилизованные банки и плотно закройте. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания. Переверните банки и уберите на хранение.
Хороших заготовок!