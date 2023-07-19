Описание приготовления:

Для варенья подойдут абсолютно любые ягоды, главное чтобы они были не испорченные. Хранить такое варенье нужно в холодильнике.

Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Малина 700 Грамм

Крахмал кукурузный 30 Грамм

Сахар 400 Грамм

Вода 80 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

178 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из малины с крахмалом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малинового варенья с крахмалом.

Малину переберите, засыпьте сахаром и оставьте на 8 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Поставьте малину на средний огонь и доведите до кипения. Варите массу в течение 5 минут, снимая пену.

Крахмал разведите в воде и, мешая, введите его в варенье.

Варите малиновое варенье, мешая, в течение 5 минут. Горячее варенье разложите в сухие, стерилизованные банки и плотно закройте. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания. Переверните банки и уберите на хранение.

Хороших заготовок!