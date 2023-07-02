Описание приготовления:
Варенье из малины не только замечательный десерт, но и прекрасное средство от простуды. Лимон добавит витамины и варенье станет еще более полезным и ароматным!
Основной ингредиент: Ягоды / Малина
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки
Количество порций 10
Калорийность
209 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из малины с лимоном»
Подготовьте ингредиенты для приготовления варенья из малины.
Малину аккуратно помойте в холодной воде. Выложите ягоды в широкую кастрюлю или таз.
Насыпьте сахар в ягоду.
Оставьте на несколько часов, пока малина пустит сок.
Лимон помойте, удалите косточки и мелко нарежьте вместе с кожурой. Добавьте в малину с сахаром и перемешайте.
Доведите малину с сахаром и лимоном до кипения. После огонь убавьте и варите ягоду 20 минут на огне чуть ниже среднего.
Затем снимите пену. Банки простерилизуйте и наполните горячим вареньем. Закатайте крышками.
Малиновое варенье с лимоном готово. Подавайте на десерт.