Описание приготовления:

Варенье из малины не только замечательный десерт, но и прекрасное средство от простуды. Лимон добавит витамины и варенье станет еще более полезным и ароматным!

Основной ингредиент: Ягоды / Малина

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Малина 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 10

Калорийность

209 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из малины с лимоном»

Подготовьте ингредиенты для приготовления варенья из малины.

Малину аккуратно помойте в холодной воде. Выложите ягоды в широкую кастрюлю или таз.

Насыпьте сахар в ягоду.

Оставьте на несколько часов, пока малина пустит сок.

Лимон помойте, удалите косточки и мелко нарежьте вместе с кожурой. Добавьте в малину с сахаром и перемешайте.

Доведите малину с сахаром и лимоном до кипения. После огонь убавьте и варите ягоду 20 минут на огне чуть ниже среднего.

Затем снимите пену. Банки простерилизуйте и наполните горячим вареньем. Закатайте крышками.

Малиновое варенье с лимоном готово. Подавайте на десерт.