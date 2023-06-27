Описание приготовления:
Такое варенье не только вкусное, но и прекрасно поднимает иммунитет и лечит в начале простуды. Если побеги маленькие и мягкие, можно оставить их в варенье или удалите, если они не нравятся. Банки можно стерилизовать любым удобным способом.
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Еловые побеги 500 Грамм
- Сахар 750 Грамм
- Вода 500 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
243 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
61 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из молодых еловых побегов»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из молодых еловых побегов.
Побеги промойте и залейте кипятком, поставьте все на медленный огонь и варите, после закипания, в течение 20 минут. Закройте крышкой и оставьте на 12 часов при комнатной температуре, процедите.
Поставьте кастрюлю с отваром на медленный огонь и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю сахар и варите в течение 35-40 минут, до состояния жидкого меда.
Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.
Приятных заготовок!