Варенье из молодых еловых побегов

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Описание приготовления:

Такое варенье не только вкусное, но и прекрасно поднимает иммунитет и лечит в начале простуды. Если побеги маленькие и мягкие, можно оставить их в варенье или удалите, если они не нравятся. Банки можно стерилизовать любым удобным способом.

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Еловые побеги 500 Грамм
  • Сахар 750 Грамм
  • Вода 500 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

243 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

61 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из молодых еловых побегов»

Варенье из молодых еловых побегов

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из молодых еловых побегов.

Варенье из молодых еловых побегов

Побеги промойте и залейте кипятком, поставьте все на медленный огонь и варите, после закипания, в течение 20 минут. Закройте крышкой и оставьте на 12 часов при комнатной температуре, процедите.

Варенье из молодых еловых побегов

Поставьте кастрюлю с отваром на медленный огонь и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю сахар и варите в течение 35-40 минут, до состояния жидкого меда.

Варенье из молодых еловых побегов

Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Варенье из молодых еловых побегов

Приятных заготовок!

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