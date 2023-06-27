Описание приготовления:

Такое варенье не только вкусное, но и прекрасно поднимает иммунитет и лечит в начале простуды. Если побеги маленькие и мягкие, можно оставить их в варенье или удалите, если они не нравятся. Банки можно стерилизовать любым удобным способом.

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Еловые побеги 500 Грамм

Сахар 750 Грамм

Вода 500 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

243 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

61 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из молодых еловых побегов»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из молодых еловых побегов.

Побеги промойте и залейте кипятком, поставьте все на медленный огонь и варите, после закипания, в течение 20 минут. Закройте крышкой и оставьте на 12 часов при комнатной температуре, процедите.

Поставьте кастрюлю с отваром на медленный огонь и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю сахар и варите в течение 35-40 минут, до состояния жидкого меда.

Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Приятных заготовок!