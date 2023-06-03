Варенье из сосновых шишек с медом

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Описание приготовления:

Хвою и сосновые шишки применяют как лекарственное средство с незапамятных времен. Они поддерживают организм в тонусе, помогают, когда не хватает в организме витаминов. К тому же прекрасно помогают при респираторных заболеваниях. Варенье имеет превосходный запах леса и хвои.

Основной ингредиент: Мёд
Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Шишки сосновые 300 Грамм
  • Мед 250 Грамм
  • Вода 300 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

155 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из сосновых шишек с медом»

Варенье из сосновых шишек с медом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из сосновых шишек с медом.

Варенье из сосновых шишек с медом

Шишки переберите, удалите жесткие хвостики, иголочки и промойте в теплой воде. Выложите шишки в кастрюлю и залейте одним литром холодной воды, оставьте на одни сутки в прохладном месте.

Варенье из сосновых шишек с медом

Воду с шишек слейте, добавьте чистую воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите сосновые шишки в течение 30 минут, снимая пену.

Варенье из сосновых шишек с медом

Добавьте к шишкам мед, перемешайте и убавьте огонь до минимального. Прогрейте мед в течение 2-3 минут, но не кипятите, снимите варенье с огня.

Варенье из сосновых шишек с медом

Банки и крышки тщательно вымойте с пищевой содой, сполосните и стерилизуйте любым удобным способом. Железные крышки прокипятите на среднем огне в течение 5 минут. Пластмассовые крышки обварите кипятком.

Варенье из сосновых шишек с медом

Разлейте варенье по банкам и закатайте, переверните вверх дном до остывания.

Варенье из сосновых шишек с медом

Приятного употребления!

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