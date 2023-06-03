Описание приготовления:
Хвою и сосновые шишки применяют как лекарственное средство с незапамятных времен. Они поддерживают организм в тонусе, помогают, когда не хватает в организме витаминов. К тому же прекрасно помогают при респираторных заболеваниях. Варенье имеет превосходный запах леса и хвои.
Основной ингредиент: Мёд
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Шишки сосновые 300 Грамм
- Мед 250 Грамм
- Вода 300 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
155 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из сосновых шишек с медом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из сосновых шишек с медом.
Шишки переберите, удалите жесткие хвостики, иголочки и промойте в теплой воде. Выложите шишки в кастрюлю и залейте одним литром холодной воды, оставьте на одни сутки в прохладном месте.
Воду с шишек слейте, добавьте чистую воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите сосновые шишки в течение 30 минут, снимая пену.
Добавьте к шишкам мед, перемешайте и убавьте огонь до минимального. Прогрейте мед в течение 2-3 минут, но не кипятите, снимите варенье с огня.
Банки и крышки тщательно вымойте с пищевой содой, сполосните и стерилизуйте любым удобным способом. Железные крышки прокипятите на среднем огне в течение 5 минут. Пластмассовые крышки обварите кипятком.
Разлейте варенье по банкам и закатайте, переверните вверх дном до остывания.
Приятного употребления!