Описание приготовления:

Хвою и сосновые шишки применяют как лекарственное средство с незапамятных времен. Они поддерживают организм в тонусе, помогают, когда не хватает в организме витаминов. К тому же прекрасно помогают при респираторных заболеваниях. Варенье имеет превосходный запах леса и хвои.

Основной ингредиент: Мёд

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Шишки сосновые 300 Грамм

Мед 250 Грамм

Вода 300 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

155 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из сосновых шишек с медом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из сосновых шишек с медом.

Шишки переберите, удалите жесткие хвостики, иголочки и промойте в теплой воде. Выложите шишки в кастрюлю и залейте одним литром холодной воды, оставьте на одни сутки в прохладном месте.

Воду с шишек слейте, добавьте чистую воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите сосновые шишки в течение 30 минут, снимая пену.

Добавьте к шишкам мед, перемешайте и убавьте огонь до минимального. Прогрейте мед в течение 2-3 минут, но не кипятите, снимите варенье с огня.

Банки и крышки тщательно вымойте с пищевой содой, сполосните и стерилизуйте любым удобным способом. Железные крышки прокипятите на среднем огне в течение 5 минут. Пластмассовые крышки обварите кипятком.

Разлейте варенье по банкам и закатайте, переверните вверх дном до остывания.

Приятного употребления!