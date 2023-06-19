Варенье из тыквы с лимоном – это очень вкусное, ароматное и яркое лакомство, которое несложно заготовить на длительное хранение. Такой продукт можно подавать к чаю или использовать в качестве начинки для домашней выпечки. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из шести простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Варенье из тыквы с лимоном на зиму в домашних условиях

Варенье из тыквы с лимоном на зиму в домашних условиях – это вкусное и ароматное лакомство для всей семьи. Такое угощение идеально дополнит семейное чаепитие. Кроме того, порадует полезными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+0.5 л.

Тыква ½ кг (очищенная)

Сахар-песок 500 гр.

Лимон 100 гр.

Шаги 4 ч.

Варенье из тыквы с лимоном очень просто заготовить на зиму. Подготовим нужные продукты по списку. Очищаем тыкву от кожуры и режем ее небольшими аккуратными кубиками. Хорошо промываем лимон в горячей воде. Нарезаем лимон небольшими кусочками. Кожуру снимать не нужно, косточки удаляем. Соединяем в кастрюле тыкву и лимон. Засыпаем продукты сахаром. Перемешиваем содержимое и оставляем на 20 минут. Ставим продукт на умеренный огонь. Доводим до кипения, затем огонь уменьшаем и варим еще 20 минут, периодически помешивая. Убираем с огня и даем настояться в течение 3-4 часов. Любым удобным способом стерилизуем банки и крышки. Снова кипятим лакомство на небольшом огне. Варим 10 минут, помешивая. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть. Варенье из тыквы с лимоном на зиму в домашних условиях готово!

Варенье из тыквы с лимоном и апельсином

Варенье из тыквы с лимоном и апельсином никого не оставит равнодушным. Такое лакомство получается невероятно вкусным, ароматным и аппетитным. Можно подавать вместе с чашечкой чая или использовать для приготовления домашних пирогов. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Сахар – 0,8 кг.

Лимон – 0,5 шт.

Апельсин – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Промываем и очищаем тыкву. Нарезаем ее небольшими кусочками.

Шаг 3. Кладем тыкву в глубокую миску, засыпаем продукт указанным количеством сахара.

Шаг 4. Ставим заготовку на огонь. Варим после закипания 15 минут и остужаем. Повторяем процедуру еще два раза.

Шаг 5. После третьей варки выкладываем к тыкве кусочки лимона и апельсина. Варим еще 10 минут.

Шаг 6. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Варенье из тыквы с лимоном и апельсином готово. Убирайте на хранение!

Тыквенное варенье с лимоном и курагой

Тыквенное варенье с лимоном и курагой – это яркая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Готовое угощение порадует не только интересным вкусом, но и полезными свойствами. Обязательно берите на заметку простой рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Курага – 0,4 кг.

Сахар – 0,5 кг.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты для приготовления оригинального варенья.

Шаг 2. Очищаем тыкву и режем небольшими кубиками. Складываем их в глубокую миску.

Шаг 3. Засыпаем продукт сахаром.

Шаг 4. Оставляем овощ на два часа для выделения сока.

Шаг 5. Далее тыкву варим около 20 минут, регулярно помешивая.

Шаг 6. Промываем курагу, обсушиваем и режем соломкой.

Шаг 7. Выкладываем курагу к тыкве.

Шаг 8. Перемешиваем и варим еще 15 минут.

Шаг 9. Отжимаем сок из лимона.

Шаг 10. Вливаем лимонный сок в общую массу. Провариваем еще 5 минут.

Шаг 11. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 12. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 13. Тыквенное варенье с лимоном и курагой готово!

Варенье из тыквы с лимоном и имбирем

Варенье из тыквы с лимоном и имбирем – это невероятно вкусное и ароматное лакомство. Такое угощение идеально дополнит семейное чаепитие. Кроме того, продукт можно использовать как начинку для домашней выпечки. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг.

Имбирь – 5 см.

Лимон – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем тыкву и очищаем ее от кожуры.

Шаг 2. Дальше продукт разделываем на небольшие кубики.

Шаг 3. Промываем апельсин и лимон. Снимаем с них цедру. Цитрусы разрезаем на кусочки.

Шаг 4. Все подготовленные продукты соединяем в глубокой кастрюле. Засыпаем сахаром и оставляем на 1 час.

Шаг 5. Дальше заготовку доводим до кипения и варим на слабом огне до мягкости и прозрачности тыквы. В конце добавляем тертый имбирь. Перемешиваем и варим еще 10 минут.

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем в одеяло и даем остыть.

Шаг 7. Варенье из тыквы с лимоном и имбирем готово. Уносите на хранение!

Тыквенное варенье кусочками с лимоном

Тыквенное варенье кусочками с лимоном каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своим ярким видом и невероятным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.

Время готовки – 6 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг.

Лимон – 1 шт.

Сахар – 300 гр.

Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Шаг 2. Нарезаем овощ кубиками. Выкладываем их в кастрюлю.

Шаг 3. Засыпаем продукт сахаром и оставляем на 2 часа. Можно больше.

Шаг 4. После того как тыква пустит сок, вливаем к ней немного воды. Ставим на умеренный огонь.

Шаг 5. Промываем лимон, ошпариваем его и разрезаем на тонкие кусочки. Кожуру оставляем, косточки удаляем.

Шаг 6. Когда тыква закипит, убираем ее с огня и даем полностью остыть.

Шаг 7. Оставляем лакомство остывать еще на пару часов.

Шаг 8. Выкладываем к тыкве лимон. Снова прогреваем заготовку на плите.

Шаг 9. Варим после закипания 20-30 минут, затем разливаем по банкам и закрываем крышками.

Шаг 10. Тыквенное варенье кусочками с лимоном готово!

Варенье из тыквы с яблоком и лимоном

Варенье из тыквы с яблоком и лимоном никого не оставит равнодушным. Такое лакомство получается невероятно вкусным, ароматным и аппетитным. Можно подавать вместе с чашечкой чая или использовать для приготовления домашних пирогов. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Тыква – 0,7 кг.

Лимон – 1 шт.

Сахар – 700 гр.

Яблоко – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Очищаем тыкву от кожуры и мякоти. Подготовленный плод разделываем на аккуратные кубики.

Шаг 3. Промываем лимон. С одной половины сливаем сок. Другую режем тонкими дольками, удалив все косточки.

Шаг 4. Очищаем яблоки от кожуры и режем небольшими кубиками. Поливаем их лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Шаг 5. Складываем в кастрюлю тыкву, яблоки и лимон. Засыпаем сахаром и оставляем на 4 часа.

Шаг 6. Дальше заготовку ставим на огонь. Кипятим и полностью остужаем. Повторяем процедуру еще четыре раза.

Шаг 7. Готовое лакомство разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Шаг 8. Варенье из тыквы с яблоком и лимоном готово. Убирайте на хранение.