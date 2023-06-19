Варенье из тыквы с лимоном

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Варенье из тыквы с лимоном – это очень вкусное, ароматное и яркое лакомство, которое несложно заготовить на длительное хранение. Такой продукт можно подавать к чаю или использовать в качестве начинки для домашней выпечки. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из шести простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Варенье из тыквы с лимоном на зиму в домашних условиях

Варенье из тыквы с лимоном на зиму в домашних условиях – это вкусное и ароматное лакомство для всей семьи. Такое угощение идеально дополнит семейное чаепитие. Кроме того, порадует полезными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Варенье из тыквы с лимоном

Ингредиенты –+0.5 л.

  • Тыква ½ кг (очищенная)
  • Сахар-песок 500 гр.
  • Лимон 100 гр.

Шаги 4 ч.

  1. Варенье из тыквы с лимоном

    Варенье из тыквы с лимоном очень просто заготовить на зиму. Подготовим нужные продукты по списку.

  2. Варенье из тыквы с лимоном

    Очищаем тыкву от кожуры и режем ее небольшими аккуратными кубиками.

  3. Варенье из тыквы с лимоном

    Хорошо промываем лимон в горячей воде.

  4. Варенье из тыквы с лимоном

    Нарезаем лимон небольшими кусочками. Кожуру снимать не нужно, косточки удаляем.

  5. Варенье из тыквы с лимоном

    Соединяем в кастрюле тыкву и лимон. Засыпаем продукты сахаром.

  6. Варенье из тыквы с лимоном

    Перемешиваем содержимое и оставляем на 20 минут.

  7. Варенье из тыквы с лимоном

    Ставим продукт на умеренный огонь. Доводим до кипения, затем огонь уменьшаем и варим еще 20 минут, периодически помешивая. Убираем с огня и даем настояться в течение 3-4 часов.

  8. Варенье из тыквы с лимоном

    Любым удобным способом стерилизуем банки и крышки.

  9. Варенье из тыквы с лимоном

    Снова кипятим лакомство на небольшом огне. Варим 10 минут, помешивая.

  10. Варенье из тыквы с лимоном

    Разливаем угощение по подготовленным банкам.

  11. Варенье из тыквы с лимоном

    Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

  12. Варенье из тыквы с лимоном

    Варенье из тыквы с лимоном на зиму в домашних условиях готово!

Варенье из тыквы с лимоном и апельсином

Варенье из тыквы с лимоном и апельсином никого не оставит равнодушным. Такое лакомство получается невероятно вкусным, ароматным и аппетитным. Можно подавать вместе с чашечкой чая или использовать для приготовления домашних пирогов. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг.
  • Сахар – 0,8 кг.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Апельсин – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 2. Промываем и очищаем тыкву. Нарезаем ее небольшими кусочками.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 3. Кладем тыкву в глубокую миску, засыпаем продукт указанным количеством сахара.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 4. Ставим заготовку на огонь. Варим после закипания 15 минут и остужаем. Повторяем процедуру еще два раза.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 5. После третьей варки выкладываем к тыкве кусочки лимона и апельсина. Варим еще 10 минут.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 6. Разливаем угощение по подготовленным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 7. Варенье из тыквы с лимоном и апельсином готово. Убирайте на хранение!

Варенье из тыквы с лимоном

Тыквенное варенье с лимоном и курагой

Тыквенное варенье с лимоном и курагой – это яркая и вкусная заготовка, которая точно разнообразит полки вашей кладовой. Готовое угощение порадует не только интересным вкусом, но и полезными свойствами. Обязательно берите на заметку простой рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг.
  • Курага – 0,4 кг.
  • Сахар – 0,5 кг.
  • Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты для приготовления оригинального варенья.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 2. Очищаем тыкву и режем небольшими кубиками. Складываем их в глубокую миску.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 3. Засыпаем продукт сахаром.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 4. Оставляем овощ на два часа для выделения сока.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 5. Далее тыкву варим около 20 минут, регулярно помешивая.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 6. Промываем курагу, обсушиваем и режем соломкой.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 7. Выкладываем курагу к тыкве.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 8. Перемешиваем и варим еще 15 минут.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 9. Отжимаем сок из лимона.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 10. Вливаем лимонный сок в общую массу. Провариваем еще 5 минут.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 11. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 12. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 13. Тыквенное варенье с лимоном и курагой готово!

Варенье из тыквы с лимоном

Варенье из тыквы с лимоном и имбирем

Варенье из тыквы с лимоном и имбирем – это невероятно вкусное и ароматное лакомство. Такое угощение идеально дополнит семейное чаепитие. Кроме того, продукт можно использовать как начинку для домашней выпечки. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг.
  • Имбирь – 5 см.
  • Лимон – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Сахар – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем тыкву и очищаем ее от кожуры.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 2. Дальше продукт разделываем на небольшие кубики.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 3. Промываем апельсин и лимон. Снимаем с них цедру. Цитрусы разрезаем на кусочки.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 4. Все подготовленные продукты соединяем в глубокой кастрюле. Засыпаем сахаром и оставляем на 1 час.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 5. Дальше заготовку доводим до кипения и варим на слабом огне до мягкости и прозрачности тыквы. В конце добавляем тертый имбирь. Перемешиваем и варим еще 10 минут.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, укутываем в одеяло и даем остыть.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 7. Варенье из тыквы с лимоном и имбирем готово. Уносите на хранение!

Варенье из тыквы с лимоном

Тыквенное варенье кусочками с лимоном

Тыквенное варенье кусочками с лимоном каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого следуйте простым шагам из нашей проверенной кулинарной идеи. Готовый продукт порадует вас своим ярким видом и невероятным вкусом. Разнообразьте меню домашних заготовок.

Время готовки – 6 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар – 300 гр.
  • Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Тыкву очищаем от кожуры и семян.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 2. Нарезаем овощ кубиками. Выкладываем их в кастрюлю.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 3. Засыпаем продукт сахаром и оставляем на 2 часа. Можно больше.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 4. После того как тыква пустит сок, вливаем к ней немного воды. Ставим на умеренный огонь.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 5. Промываем лимон, ошпариваем его и разрезаем на тонкие кусочки. Кожуру оставляем, косточки удаляем.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 6. Когда тыква закипит, убираем ее с огня и даем полностью остыть.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 7. Оставляем лакомство остывать еще на пару часов.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 8. Выкладываем к тыкве лимон. Снова прогреваем заготовку на плите.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 9. Варим после закипания 20-30 минут, затем разливаем по банкам и закрываем крышками.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 10. Тыквенное варенье кусочками с лимоном готово!

Варенье из тыквы с лимоном

Варенье из тыквы с яблоком и лимоном

Варенье из тыквы с яблоком и лимоном никого не оставит равнодушным. Такое лакомство получается невероятно вкусным, ароматным и аппетитным. Можно подавать вместе с чашечкой чая или использовать для приготовления домашних пирогов. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,7 кг.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар – 700 гр.
  • Яблоко – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 2. Очищаем тыкву от кожуры и мякоти. Подготовленный плод разделываем на аккуратные кубики.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 3. Промываем лимон. С одной половины сливаем сок. Другую режем тонкими дольками, удалив все косточки.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 4. Очищаем яблоки от кожуры и режем небольшими кубиками. Поливаем их лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 5. Складываем в кастрюлю тыкву, яблоки и лимон. Засыпаем сахаром и оставляем на 4 часа.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 6. Дальше заготовку ставим на огонь. Кипятим и полностью остужаем. Повторяем процедуру еще четыре раза.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 7. Готовое лакомство разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Варенье из тыквы с лимоном

Шаг 8. Варенье из тыквы с яблоком и лимоном готово. Убирайте на хранение.

Варенье из тыквы с лимоном

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