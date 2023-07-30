Описание приготовления:
Варенье из вишни приготовленное в хлебопечке можно есть сразу или убрать на хранение до зимы. Варенье можно сварить и с косточками, но тогда его нельзя будет использовать для приготовления выпечки и десертов.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 500 Грамм
- Сахар 400 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
206 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из вишни без косточек в хлебопечке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из вишни в хлебопечке. Ягоды переберите, вымойте и обсушите.
Удалите из вишни косточки.
В чаше хлебопечки установите лопасти, выложите подготовленную вишню и всыпьте сахар. Оставьте все на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Закройте крышку хлебопечки и установите режим "Джем" или "Варенье". Включите и ждите сигнала окончания приготовления.
После звукового сигнала окончания разложите готовое варенье по стерилизованным банкам и плотно закатайте крышками.
Хороших заготовок!