Описание приготовления:

Варенье из вишни приготовленное в хлебопечке можно есть сразу или убрать на хранение до зимы. Варенье можно сварить и с косточками, но тогда его нельзя будет использовать для приготовления выпечки и десертов.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Вишня 500 Грамм

Сахар 400 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

206 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из вишни без косточек в хлебопечке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из вишни в хлебопечке. Ягоды переберите, вымойте и обсушите.

Удалите из вишни косточки.

В чаше хлебопечки установите лопасти, выложите подготовленную вишню и всыпьте сахар. Оставьте все на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Закройте крышку хлебопечки и установите режим "Джем" или "Варенье". Включите и ждите сигнала окончания приготовления.

После звукового сигнала окончания разложите готовое варенье по стерилизованным банкам и плотно закатайте крышками.

Хороших заготовок!