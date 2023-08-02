Описание приготовления:
Черешню выбирайте мясистую и сладкую, а вот вишню можно взять кислую, тогда варенье получится не приторным. Оно прекрасно хранится в сухом, темном и прохладном месте. Закрывать можно как железными крышками, так и под капроновыми варенье себя хорошо чувствует.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Черешня Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 250 Грамм
- Черешня 250 Грамм
- Сахар 400 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
191 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из вишни и черешни без косточек»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из вишни и черешни без косточек. Ягоды переберите, вымойте и обсушите на полотенце.
У вишни и черешни удалите веточки и косточки, выложите в таз для варки.
Всыпьте в ягоды сахар и оставьте на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Поставьте ягоды на медленный огонь и доведите до кипения. Варите варенье в течение 10 минут, снимая пену, после чего снимите с огня и оставьте на 12 часов. Верните варенье на медленный огонь и варите еще 30 минут после закипания. Готовое варенье разложите по сухим, стерилизованным банкам и дайте остыть. После этого банки с вареньем плотно закройте и уберите на хранение.
Хороших заготовок!