Описание приготовления:

Черешню выбирайте мясистую и сладкую, а вот вишню можно взять кислую, тогда варенье получится не приторным. Оно прекрасно хранится в сухом, темном и прохладном месте. Закрывать можно как железными крышками, так и под капроновыми варенье себя хорошо чувствует.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Черешня Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Вишня 250 Грамм

Черешня 250 Грамм

Сахар 400 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

191 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из вишни и черешни без косточек»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из вишни и черешни без косточек. Ягоды переберите, вымойте и обсушите на полотенце.

У вишни и черешни удалите веточки и косточки, выложите в таз для варки.

Всыпьте в ягоды сахар и оставьте на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Поставьте ягоды на медленный огонь и доведите до кипения. Варите варенье в течение 10 минут, снимая пену, после чего снимите с огня и оставьте на 12 часов. Верните варенье на медленный огонь и варите еще 30 минут после закипания. Готовое варенье разложите по сухим, стерилизованным банкам и дайте остыть. После этого банки с вареньем плотно закройте и уберите на хранение.

Хороших заготовок!