Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Вкуснее всего варенье из нескольких видов ягод, от него трудно оторваться. А если подать к нему мороженое, сладкую выпечку, вафли или поджаренные тосты, то наслаждение продлится гораздо дольше!

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Вишня 200 Грамм

Клубника 200 Грамм

Сахар 150 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из вишни и клубники "Пятиминутка"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды выбирайте спелые и сочные.

Оборвите хвостики у клубники и стебельки от вишни. Промойте ягоды в воде. Удалите из вишни косточки и выложите ее вместе с клубникой в ковш или в кастрюлю с антипригарным дном.

Всыпьте сахарный песок. Если любите варенье с ванильным ароматом, то добавьте немного ванильного сахара.

Проварите варенье 5 минут с момента закипания. Затем нагрев выключите и оставьте лакомство остывать примерно 40-60 минут. Потом снова прогрейте и проварите 5 минут и т.д.

В третий раз прогрейте варенье и простерилизуйте банки и крышки. Выложите варенье в банки и укупорьте крышками по резьбе или с помощью ключа для консервации. Оставьте остывать, а после перенесите в кладовую до зимы.