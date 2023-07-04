Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Вкуснее всего варенье из нескольких видов ягод, от него трудно оторваться. А если подать к нему мороженое, сладкую выпечку, вафли или поджаренные тосты, то наслаждение продлится гораздо дольше!
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 200 Грамм
- Клубника 200 Грамм
- Сахар 150 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
142 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из вишни и клубники "Пятиминутка"»
Подготовьте указанные ингредиенты. Ягоды выбирайте спелые и сочные.
Оборвите хвостики у клубники и стебельки от вишни. Промойте ягоды в воде. Удалите из вишни косточки и выложите ее вместе с клубникой в ковш или в кастрюлю с антипригарным дном.
Всыпьте сахарный песок. Если любите варенье с ванильным ароматом, то добавьте немного ванильного сахара.
Проварите варенье 5 минут с момента закипания. Затем нагрев выключите и оставьте лакомство остывать примерно 40-60 минут. Потом снова прогрейте и проварите 5 минут и т.д.
В третий раз прогрейте варенье и простерилизуйте банки и крышки. Выложите варенье в банки и укупорьте крышками по резьбе или с помощью ключа для консервации. Оставьте остывать, а после перенесите в кладовую до зимы.