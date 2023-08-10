Варенье из яблок больше не варю. «Янтарные дольки» — очень вкусный десерт для чаепития и выпечки

Одним из самых древних видов десертов на нашей планете считается вареньем. Археологами были обнаружены баночки с вареньем в Древнем Египте. Примерная датировка хранения этой сладости — 3.000 лет до нашей эры. То есть, варенье сопровождает человечество достаточно давно.

Существует много разных видов варенья. Иногда готовят десерт из весьма необычных продуктов. Например, из дыни или арбуза, патиссонов и даже кабачков. Есть тыквенное и морковное варенье.

Для нашего менталитета самым популярным считается яблочное варенье. Стоит рассказать про один из способов готовки варенья из яблок.

Ингредиенты для «Янтарных долек»:

яблоки — 2.200 г;

сахар — 2.200 г.

Приготовление «Янтарных долек»:

Нарезаем яблоки на небольшие дольки, избавляем от семенной коробочки. Перекладываем яблоки в кастрюлю, засыпаем сахарным песком.

Оставляем яблоки с сахаром на 8 часов до образования сока. Перемешиваем яблочный сок с яблоками. На среднем огне доводим яблоки до кипения, а затем готовим под крышкой 3 минуты.

Снимаем яблоки с огня и оставляем до полного остывания. Далее снова ставим яблоки на средний огонь и доводим до кипения.

Варим яблоки 2 минуты, а потом оставляем до полного остывания.

В третий раз варим варенье аналогично, не забываем сперва довести до кипения.

Банку стерилизуем и кладем на ребро ножа, заполняем ее вареньем после третьей варки до верхушки.

Закрываем банки крышками плотно и оставляем остывать.

В итоге получается вкусное варенье из яблок с целыми прозрачными дольками. Для данного рецепта рекомендуется брать кислые яблоки, иначе объем сахара лучше уменьшить.